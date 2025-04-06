Гвардиолу задела кричалка про маму Фодена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал фанатов за оскорбительные кричалки насчет его полузащитника Фила Фодена во время дерби против "Манчестер Сити".

Гвардиола заменил Фодена уже на 58-й минуте безголевого дерби Манчестера в воскресенье. Не получая удовольствия от игры, публика "Олд Траффорд" сосредоточилась на оскорблении Фила, воспитанника "Сити".



Например с поля игрок сборной Англии уходил под кричалку "Фил Фоден, твоя мама — шл*ха". И Гвардиолу это очень задело.



"Это говорит о недостатке класса. Но это не "Юнайтед", это люди, понимаете? Мы так уязвимы. Люди, которые появляются на экранах мирового футбола: тренеры, владельцы и особенно футболисты".



"Если честно, я не понимаю, что на уме людей, вовлекающих в это маму Фила. Это говорит о недостатке воспитания, класса, и им должно быть стыдно, но что поделать. Это происходит везде, не только в Великобритании", — цитирует Гвардиолу BBC.



