Слот: "Салах проявит себя снова"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заступился за своего нападающего Мохамеда Салаха, который снова не сумел забить.

В проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье (3:2) Салах запомнился лишь одним упущенным моментом, пробив выше ворот.



Салах не забивает уже четыре матча кряду, чего с ним не случалось более двух лет, однако Слот не переживает.



"Возможно, Мо следует воспринимать эти разговоры как комплимент, потому что его показатели результативности не были нормальными, когда он забивал. Хорошая вещь в том, что Мо знает, каким игроком является. Мо проявит себя снова, я не беспокоюсь насчет этого", — цитирует Слота Daily Mirror.