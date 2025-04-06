Слот посетовал на оборонительные ошибки против "Фулхэма"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот посетовал на оборонительные ошибки в проигранном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Надежная оборона стала ключом к уверенному лидерству "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако в воскресенье защитники команды Слота взяли выходной.



"Ливерпуль" трижды пропустил после оборонительных ошибок и в итоге потерпел поражение 3:2. Слот признает, что такая игра несвойственна "красным".



"К "Ливерпулю" всегда приковано большое внимание. Это началось не сейчас, это происходит весь сезон".



"Конечно, люди хотят придумывать истории, но для меня дело только в игре "Фулхэма". У них хорошая команда, и если вы совершите три ошибки, выиграть матч против них будет очень сложно".



"В целом мы не те, кто совершает много таких ошибок, не говоря уже о сразу трех в одном матче. Дополнительно к этому Конате потерял мяч".



"Во втором тайме мы играли значительно лучше, чем в первом, но сложно одержать победу в футбольном матче на таком уровне, если ты пропустил три таких гола".



"Во втором тайме можно было почувствовать, что мы создаем моменты, почти ничего не позволяем сопернику, но в итоге нам не хватило времени, чтобы забить третий гол".



"Все свелось к тому, что мы пропустили три гола, потому что отыграть три гола на выезде очень сложно, особенно против такой хорошей команды, как "Фулхэм", — сообщил Слот Sky Sports.