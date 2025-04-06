Дерби Манчестера не принесло голов

Расмус Хейлунд и Рубен Диаш Дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" закончилось без забитых голов.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр и Расмус Хейлунд, заменив Маттейса Де Лигта и Джошуа Зиркзее. Выздоровевший Люк Шоу начал матч в запасе.

На последнее в своей карьере дерби Манчестера Кевин Де Брюйне появился в старте "горожан". Также с первых минут вышли Матео Ковачич, Бернарду Силва и Фил Фоден.

Уже на первой минуте Алехандро Гарначо заработал для хозяев опасный стандарт, почти на границе штрафной площади, однако мяч после удара Бруну Фернандеша застрял в стенке.

В дальнейшем игра навевала тоску и была лишена не только моментов, но и даже ударов. Ни у тех, ни у других почти ничего не получалось.

На 39-й минуте полузащитник гостей Илкай Гюндоган чуть взбодрил публику, отметившись дальним, но неточным ударом. В ответ на это Бруну Фернандеш пробил прямо в Эдерсона.

Второй тайм начался с выхода на убойную позицию Фодена, но в последний момент Нуссаир Мазрауи помешал Филу нанести удар.

В середине второго тайма Омар Мармуш ударом со штрафного проверил на бдительность голкипера "Юнайтед" Андре Онана.

В остатке матча Джошуа Зиркзее размял Эдерсона, а Мануэль Угарте не попал в створ. На этом все и закончилось.

Матч на "Олд Траффорд" больше походил на товарищеский, нежели на дерби. Обе команды испытывают значительные игровые проблемы.

"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2025 20:25

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Последние комментарии:




  1. skydreams 06.04.2025 21:48 # skydreams
    - Ержан! Ержан, блять, заебал! Вставай, эй! Салам Алейкум.
    - Я ставочник, мам! Скоро зайдёт прессик и я заработаю миллионы!
    - Вставай, на работу пора. Ты че, ебанулся, спишь? Вставай, Ержан!

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  2. mufc1994 06.04.2025 21:19 # mufc1994
    ОВЕЧКИН СДЕЛАЛ ЭТО!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ РУССКИЙ ХОККЕИСТ ВСЕХ ВРЕМЕН!! ЛУШЧИЙ БОМБАРДИР НХЛ НАВСЕГДА! ГДЕ РУСОФОБЫ, ГДЕ ХУЕГЛОТ НА ЗАГЛОТЕ??? ЧТО МОЛЧИМ??? ЯЙЦА ЛИЖЕМ???

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  3. hachidlo 06.04.2025 21:15 # hachidlo
    Тупа эрсейн дакамиров.

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  4. quavo 06.04.2025 21:05 # quavo
    Хуйланд кусок дерьмища, магир тот же хуеплет. Центр слаб, нужен цпз нап и кошта. Ну есть свет в конце туннеля, в след сезоне выводы делать можно будет. А шитей вместе с лузерхуем пошли накуй))

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  5. halamadrid94 06.04.2025 20:54 # halamadrid94
    Давно не было такой унылой игры в манчестерском дерби. Матч между пчелами и щельсбери тоже был унылым, кстати.

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  6. zaeba1l 06.04.2025 20:52 # zaeba1l
    Город Манчестер поразил вирус вызывающий импотенцию.

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  7. narcot 06.04.2025 20:50 # narcot
    пязда)))))))


    https://www.instagram.com/reel/DHChb4ttBk-

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  8. gidro-met 06.04.2025 20:45 # gidro-met
    Мю плавно приспустили, теперь ещё и МС, Челси
    Что ещё надо сделать , чтобы Арсенал что-то выиграл ? Ах да, Ливеру отдать трёх лидеров

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  9. gameboy 06.04.2025 20:42 # gameboy
    манчестер желтый

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  10. sir-alexferguson 06.04.2025 20:41 # sir-alexferguson
    По МЮ в очередной раз добавлю, что маунт - бесталанное говно. Как же менеджмент МЮ шокирующе легко нае6ать...

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  11. sir-alexferguson 06.04.2025 20:40 # sir-alexferguson
    Де Брюйне - отличный пример топового, но чрезмерно распиаренного игрока. Его рисуют чуть не лучшим АПЗ/ЦПЗ в истории АПЛ, лучшим распасовщиком в истории АПЛ.
    И посмотрев на числа можно действительно так решить. Но большая часть его результативных действий - это навесы-дуры и прострелы в штрафную. Другой вариант - это когда команды-противники давали такой коридор для потенциального паса, что там роллс-ройс мог бы проехать.
    И вот сейчас когда де брюйне потерял физическую форму, когда он не может ворваться в штрафную или пнуть пяч, он потерялся. Он не успевает за событиями, ему не хватает техники паса и первого касания. Он зарывается в соперника, отдает простейшие передачи и то порой под неудобную ногу соперника.
    Даже СтивиДжи, в игре которого физика играла значительную роль, смог перестроиться и ему хватило техники для роли глубинного распасовщика. И в сезон падения перед БА он все равно смотрелся солиднее, чем сейчас де брюйне. Пик СтивиДжи, кстати, был тоже > чем де Брюйне.
    Возвращаясь к статистике, у того же Руни лучше по голевым, чем у Скоулза, но разве можно сравнить их технику первого касания и культуру паса? Разве Руни хоть приближался к уровню контроля игры в центре, как у Скоулза? Нет, ибо скилла не хватало. То же и с де брюйне. Но для др0черов на современное, хайпажоров, кевин будет лучшим

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  12. bembo 06.04.2025 20:38 # bembo
    а вот что мемно так это то что страсбур уже в топ 4 франции))))

    план был таков, что страсбур будет фарм клубом челси, но реальность будет в том, что палмер, кайседо енцо таки сыграют в ЛЧ, но есть нюанс)

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  13. sausage 06.04.2025 20:37 # sausage
    Ничейка в пользу МЮ, дьяволы сохранили 13-е место, а Сити не смогли заскочить в 4-ку)

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  14. bembo 06.04.2025 20:31 # bembo
    мон6ер залупити это полнейшее гакпище.
    ваще не заслуживают лч.
    бегает престарелые каличи и тупоголовые бегунки.

    это еще хуже чем у чоусе выглядит.
    Один мармуш чет пытается еще и диас в защите подчищает


    сити повезло что у них довольно фришный график в концовке, а у чоусе тренер походу личный фан пепа. Так по большому счету касл и челси в 5-ке, этих каличей нахуй, пусть устраивают свою перестройку в лиге европы.

    нету холланда в штрафной, нету на кого стрелять и вешать и сити просто тело, одно сплошное аморфное тело, которого зову Джек, а фамилия того Грилиш. Нынешний Грылыш это полное олицетворение мс и то что с ними стало

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  15. ersain-dakarimov 06.04.2025 20:29 # ersain-dakarimov
    Игра была ровна. Играли 2 гавна.

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