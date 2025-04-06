Дерби Манчестера не принесло голов

Дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" закончилось без забитых голов.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр и Расмус Хейлунд, заменив Маттейса Де Лигта и Джошуа Зиркзее. Выздоровевший Люк Шоу начал матч в запасе.



На последнее в своей карьере дерби Манчестера Кевин Де Брюйне появился в старте "горожан". Также с первых минут вышли Матео Ковачич, Бернарду Силва и Фил Фоден.



Уже на первой минуте Алехандро Гарначо заработал для хозяев опасный стандарт, почти на границе штрафной площади, однако мяч после удара Бруну Фернандеша застрял в стенке.



В дальнейшем игра навевала тоску и была лишена не только моментов, но и даже ударов. Ни у тех, ни у других почти ничего не получалось.



На 39-й минуте полузащитник гостей Илкай Гюндоган чуть взбодрил публику, отметившись дальним, но неточным ударом. В ответ на это Бруну Фернандеш пробил прямо в Эдерсона.



Второй тайм начался с выхода на убойную позицию Фодена, но в последний момент Нуссаир Мазрауи помешал Филу нанести удар.



В середине второго тайма Омар Мармуш ударом со штрафного проверил на бдительность голкипера "Юнайтед" Андре Онана.



В остатке матча Джошуа Зиркзее размял Эдерсона, а Мануэль Угарте не попал в створ. На этом все и закончилось.



Матч на "Олд Траффорд" больше походил на товарищеский, нежели на дерби. Обе команды испытывают значительные игровые проблемы.



"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче