Мареска: "Нам лишь не хватило гола"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что в матче против "Брентфорда" его команде не хватило лишь забитого гола.

В воскресенье "Челси" сыграл вничью 0:0 в гостях у "Брентфорда". "Синие" создали не так много явных моментов, особенно в первом тайме.



Однако Мареска обращает внимание на то, что его команда нанесла более двух десятков ударов. Энцо чувствует, что "Челси" сделал достаточно для победы.



"Думаю, мы нанесли более 20 ударов, и гол — это единственное, чего нам не хватило, но в целом это была хорошая игра".



"Мы всегда можем делать что-нибудь лучше — не только сегодня, но и в целом. Когда наносишь более 20 ударов, вы сделали достаточно, чтобы выиграть матч".



"Мы играли в четверг вечером, поэтому идея была в том, чтобы начать матч одним образом, а закончить другим образом. Думаю, план почти сработал. Нам лишь не хватило гола", — сообщил Мареска BBC.