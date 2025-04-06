"Тоттенхэм" отправил "Саутгемптон" в Чемпионшип

Нанеся "Саутгемптону" поражение со счетом 3:1, "Тоттенхэм" лишил своего соперника даже математических шансов избежать вылета из Премьер-Лиги.

В старт "шпор" на этот матч вернулись Бен Дэвис, Педро Порро и Бреннан Джонсон, заменив Микки Ван де Вена, Дестини Удоджи и Вильсона Одобера.



У "святых" с первых минут появились Джо Арибо, Тайлер Диблинг и Кэмерон Арчер, заменив Джека Стивенса, Флинна Даунса и Пола Онуачу.



Гости сразу же стали прижиматься к своим воротам и в итоге продержались только до 13-й минуты, когда Джед Спенс выполнил прострел с левого края штрафной в центр, а Джонсон пробил в касание — 1:0.



На 33-й минуте Лукас Бергвалл инстинктивно направил мяч в ворота после подачи со штрафного и скидки головой Кристиана Ромеро, однако последний угодил в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



"Шпоры" все-таки забили свой второй гол до перерыва. Джеймс Мэддисон головой направил мяч в штрафную, а Джонсон едва заметным касанием переправил снаряд в ворота — 2:0.



Во втором тайме "Тоттенхэм" чувствовал себя расслабленно — настолько, что в итоге пропустил. На последней минуте основного времени Матеуш Фернандеш грудью принял заброс к дальней штанге и вторым касанием поразил ворота — 2:1.



Правда, последнее слово все равно осталось за хозяевами, потому что Матис Тель реализовал заработанный Джонсоном пенальти — 3:1.



"Саутгемптон" закономерно проиграл, лишившись даже математических шансов на выживание в Премьер-Лиге. А "Тоттенхэм" получил заряд уверенности перед четвертьфиналом Лиги Европы.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче