"Ливерпуль" проиграл в гостях у "Фулхэма"

Фулхэм "Ливерпуль" потерпел свое первое выездное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв "Фулхэму" со счетом 3:2.

По сравнению с поражением 2:1 от "Арсенала" посреди недели главный тренер "дачников" Марку Силва освежил стартовый состав своей команды с помощью Калвина Бэсси, Райана Сессеньона, Андреса Перейры, Алекса Ивоби и Родриго Муниса.

У "красных" лишь Коди Гакпо поменял в нападении Луиса Диаса. Алиссон так и не оправился после сотрясения.

На пятой минуте Ибраима Конате грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной, однако хозяева не смогли воспользоваться этим подарком.

"Фулхэм" выглядел лучше, но на 14-й минуте пропустил. Алексис Макаллистер подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, классно пробил в угол ворот — 0:1.

Однако "дачники" не стали унывать и на 23-й минуте сравняли счет. Кертис Джонс неудачно остановил передачу с фланга, скинув мяч на Сессеньона, а тот пробил в касание — 1:1.

На 32-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед, воспользовавшись очередным провалом в обороне соперника. Найдя щелочку между двумя защищающимися игроками, Ивоби неотразимо пробил из пределов штрафной — 2:1.

Спустя пять минут "Ливерпуль" пропустил еще раз. Родриго Мунис ускользнул от Виргила Ван Дейка на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и затем пробил мимо Кувина Келлехера — 3:1.

Второй тайм начался с выхода один на один Диогу Жоты, но голкипер "дачников" Бернд Лено отвел угрозу от своих ворот.

"Красные" заметно активизировались после перерыва, но создание моментов все равно давалось им с большим трудом.

Тем не менее, гости не опускали руки и на 72-й минуте были вознаграждены. Луис Диас принял мяч от Конора Брэдли на границе штрафной, вошел в площадку и пробил — 3:2.

На 79-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт ударом с правого края штрафной попал в перекладину.

"Камбэка" так и не случилось. В концовке "Фулхэм" сосредоточился на обороне и свою победу не отдал.

"Ливерпуль" совершенно не был похож на себя, демонстрируя удручающую игру в обороне в первом тайме. После перерыва "красные" прибавили, но уже слишком много было упущено.

"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 06.04.2025 18:29 # zaeba1l
    Фернандеш вышел на поле с ребенком в инвалидной коляске.
    Что они этим хотели сказать?

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  2. skychnie-oboi 06.04.2025 18:26 # skychnie-oboi
    Команды просто нет - они даже не могут доехать сезон и закрыть вопрос.ЛФк сейчас как машина без бензина - которая с горки катится а дальше ее толкают.ЛФК чемпионат еще лет 7 не выиграет тут понятно.

    В следующем сезоне будет посос уровня 4-5 места.

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  3. sausage 06.04.2025 18:23 # sausage
    Ну а по матчу, ну xуйня случается. Нет Трента - нет Салаха. Вышел Брэдли, достойный его сменщик, и фланг вместе с Салахом заработал. Да и Джонс в пз куда полезнее и ярче смотрится.

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  4. skychnie-oboi 06.04.2025 18:22 # skychnie-oboi
    Ва Дейк сукаа просто позорник - ходит пиздит а сам косячит больше всех.
    Посмотрел все голы - Фулхэм НИХУЯЯЯ не создал вообще - тупо на лохах сделали голы.

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  5. narcot 06.04.2025 18:22 # narcot
    а, сюк, не в ту дыру узбеку насикал((

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  6. narcot 06.04.2025 18:22 # narcot
    не понял, как узбек обоссанный свой высер удалил?)

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  7. sausage 06.04.2025 18:19 # sausage
    Да похуй, что Ливерпуль сегодня проиграл. Главное, что Челси обосрался.

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  8. zaeba1l 06.04.2025 18:19 # zaeba1l
    Идет собрание долбайобов. Председательствует gameboy.
    - Товарищи! - обращается он - Мы собрались, чтобы утвердить устав нашей Партии идиотов и долбайобов России. Сокращено ПИДР.
    Пидры стали ожесточенно хлопать...

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  9. brown-ale 06.04.2025 18:15 # brown-ale
    Салах все еще постится или че с ним такое?

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  10. hachidlo 06.04.2025 18:14 # hachidlo
    Кстати, это че, пиздоглазый ставочник и здесь проебался, и не будет никакого портового коридора??? Ну ладно, пускай не отвлекается от коридора для каталонцев.

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  11. narcot 06.04.2025 18:13 # narcot
    узбек хвалил хуелиота после шары в париже. но вот уже не нужен)))

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  12. naby-keita 06.04.2025 18:12 # naby-keita
    4 победы до титула, импотенты
    Работаем

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  13. naby-keita 06.04.2025 18:11 # naby-keita
    Типичный Салах.
    Не продлили на его условиях, послал всех нах... Профессионализмом и не пахнет.
    Дарвин намного больше старается, хотя его все гнобят.
    Эллиот с такими ударами может вообще не уезжать обратно, пусть остается с концами в Фулхэме

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  14. hachidlo 06.04.2025 18:07 # hachidlo
    А вот этот папирусный матч никто не смотрел, даже не стоило главную страницу им засирать.
    Хотя нет, ходят легенды, что армянская бабца провела свой день в компании с ручным, дагестанским заступником, но результат, увы разочаровал (и это не про минетик от мурадика).

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  15. narcot 06.04.2025 18:06 # narcot
    Zероглоты 2 гола при 1.11 хГ, обоссалсе 0 голов при 1.32 хГ. думайте

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  16. skychnie-oboi 06.04.2025 18:04 # skychnie-oboi
    "Камбэка" так и не случилось. В концовке "Фулхэм" сосредоточился на обороне и свою победу не отдал.

    Там Элиот и Кьеза мог только так ложить 3-й гол...
    Тупо фартануло.

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  17. narcot 06.04.2025 18:04 # narcot
    подозрительно совпало с серией без пенок)))



    Слот объяснил голевую "засуху" Салаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/114058/

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  18. dexter 06.04.2025 18:04 # dexter
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!

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  19. skychnie-oboi 06.04.2025 18:03 # skychnie-oboi
    Позорища ебанные - просто ничтожества.

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  20. superglor 06.04.2025 18:03 # superglor
    Я е6ал. За кого болеть теперь?

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