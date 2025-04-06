"Ливерпуль" проиграл в гостях у "Фулхэма"
"Ливерпуль" потерпел свое первое выездное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв "Фулхэму" со счетом 3:2.
По сравнению с поражением 2:1 от "Арсенала" посреди недели главный тренер "дачников" Марку Силва освежил стартовый состав своей команды с помощью Калвина Бэсси, Райана Сессеньона, Андреса Перейры, Алекса Ивоби и Родриго Муниса.
У "красных" лишь Коди Гакпо поменял в нападении Луиса Диаса. Алиссон так и не оправился после сотрясения.
На пятой минуте Ибраима Конате грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной, однако хозяева не смогли воспользоваться этим подарком.
"Фулхэм" выглядел лучше, но на 14-й минуте пропустил. Алексис Макаллистер подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, классно пробил в угол ворот — 0:1.
Однако "дачники" не стали унывать и на 23-й минуте сравняли счет. Кертис Джонс неудачно остановил передачу с фланга, скинув мяч на Сессеньона, а тот пробил в касание — 1:1.
На 32-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед, воспользовавшись очередным провалом в обороне соперника. Найдя щелочку между двумя защищающимися игроками, Ивоби неотразимо пробил из пределов штрафной — 2:1.
Спустя пять минут "Ливерпуль" пропустил еще раз. Родриго Мунис ускользнул от Виргила Ван Дейка на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и затем пробил мимо Кувина Келлехера — 3:1.
Второй тайм начался с выхода один на один Диогу Жоты, но голкипер "дачников" Бернд Лено отвел угрозу от своих ворот.
"Красные" заметно активизировались после перерыва, но создание моментов все равно давалось им с большим трудом.
Тем не менее, гости не опускали руки и на 72-й минуте были вознаграждены. Луис Диас принял мяч от Конора Брэдли на границе штрафной, вошел в площадку и пробил — 3:2.
На 79-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт ударом с правого края штрафной попал в перекладину.
"Камбэка" так и не случилось. В концовке "Фулхэм" сосредоточился на обороне и свою победу не отдал.
"Ливерпуль" совершенно не был похож на себя, демонстрируя удручающую игру в обороне в первом тайме. После перерыва "красные" прибавили, но уже слишком много было упущено.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
06.04.2025 18:00
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Последние комментарии:
Фернандеш вышел на поле с ребенком в инвалидной коляске.
Что они этим хотели сказать?
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Команды просто нет - они даже не могут доехать сезон и закрыть вопрос.ЛФк сейчас как машина без бензина - которая с горки катится а дальше ее толкают.ЛФК чемпионат еще лет 7 не выиграет тут понятно.
В следующем сезоне будет посос уровня 4-5 места.
(ответить)
Ну а по матчу, ну xуйня случается. Нет Трента - нет Салаха. Вышел Брэдли, достойный его сменщик, и фланг вместе с Салахом заработал. Да и Джонс в пз куда полезнее и ярче смотрится.
(ответить)
Ва Дейк сукаа просто позорник - ходит пиздит а сам косячит больше всех.
Посмотрел все голы - Фулхэм НИХУЯЯЯ не создал вообще - тупо на лохах сделали голы.
(ответить)
а, сюк, не в ту дыру узбеку насикал((
(ответить)
не понял, как узбек обоссанный свой высер удалил?)
(ответить)
Да похуй, что Ливерпуль сегодня проиграл. Главное, что Челси обосрался.
(ответить)
Идет собрание долбайобов. Председательствует gameboy.
- Товарищи! - обращается он - Мы собрались, чтобы утвердить устав нашей Партии идиотов и долбайобов России. Сокращено ПИДР.
Пидры стали ожесточенно хлопать...
(ответить)
Салах все еще постится или че с ним такое?
(ответить)
Кстати, это че, пиздоглазый ставочник и здесь проебался, и не будет никакого портового коридора??? Ну ладно, пускай не отвлекается от коридора для каталонцев.
(ответить)
узбек хвалил хуелиота после шары в париже. но вот уже не нужен)))
(ответить)
4 победы до титула, импотенты
Работаем
(ответить)
Типичный Салах.
Не продлили на его условиях, послал всех нах... Профессионализмом и не пахнет.
Дарвин намного больше старается, хотя его все гнобят.
Эллиот с такими ударами может вообще не уезжать обратно, пусть остается с концами в Фулхэме
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А вот этот папирусный матч никто не смотрел, даже не стоило главную страницу им засирать.
Хотя нет, ходят легенды, что армянская бабца провела свой день в компании с ручным, дагестанским заступником, но результат, увы разочаровал (и это не про минетик от мурадика).
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Zероглоты 2 гола при 1.11 хГ, обоссалсе 0 голов при 1.32 хГ. думайте
(ответить)
"Камбэка" так и не случилось. В концовке "Фулхэм" сосредоточился на обороне и свою победу не отдал.
Там Элиот и Кьеза мог только так ложить 3-й гол...
Тупо фартануло.
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подозрительно совпало с серией без пенок)))
Слот объяснил голевую "засуху" Салаха
Источник: http://fapl.ru/posts/114058/
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
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Позорища ебанные - просто ничтожества.
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Я е6ал. За кого болеть теперь?
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