"Ливерпуль" проиграл в гостях у "Фулхэма"

"Ливерпуль" потерпел свое первое выездное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв "Фулхэму" со счетом 3:2.

По сравнению с поражением 2:1 от "Арсенала" посреди недели главный тренер "дачников" Марку Силва освежил стартовый состав своей команды с помощью Калвина Бэсси, Райана Сессеньона, Андреса Перейры, Алекса Ивоби и Родриго Муниса.



У "красных" лишь Коди Гакпо поменял в нападении Луиса Диаса. Алиссон так и не оправился после сотрясения.



На пятой минуте Ибраима Конате грубейшим образом потерял мяч в своей штрафной, однако хозяева не смогли воспользоваться этим подарком.



"Фулхэм" выглядел лучше, но на 14-й минуте пропустил. Алексис Макаллистер подхватил мяч в глубине поля, продвинулся вперед и, не входя в штрафную, классно пробил в угол ворот — 0:1.



Однако "дачники" не стали унывать и на 23-й минуте сравняли счет. Кертис Джонс неудачно остановил передачу с фланга, скинув мяч на Сессеньона, а тот пробил в касание — 1:1.



На 32-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед, воспользовавшись очередным провалом в обороне соперника. Найдя щелочку между двумя защищающимися игроками, Ивоби неотразимо пробил из пределов штрафной — 2:1.



Спустя пять минут "Ливерпуль" пропустил еще раз. Родриго Мунис ускользнул от Виргила Ван Дейка на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки и затем пробил мимо Кувина Келлехера — 3:1.



Второй тайм начался с выхода один на один Диогу Жоты, но голкипер "дачников" Бернд Лено отвел угрозу от своих ворот.



"Красные" заметно активизировались после перерыва, но создание моментов все равно давалось им с большим трудом.



Тем не менее, гости не опускали руки и на 72-й минуте были вознаграждены. Луис Диас принял мяч от Конора Брэдли на границе штрафной, вошел в площадку и пробил — 3:2.



На 79-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт ударом с правого края штрафной попал в перекладину.



"Камбэка" так и не случилось. В концовке "Фулхэм" сосредоточился на обороне и свою победу не отдал.



"Ливерпуль" совершенно не был похож на себя, демонстрируя удручающую игру в обороне в первом тайме. После перерыва "красные" прибавили, но уже слишком много было упущено.



"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче