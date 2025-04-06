"Брентфорд" и "Челси" сыграли без голов

"Брентфорд" и "Челси" не смогли выявить победителя, завершив свой матч без голов.

В стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Кристоффер Айер появился вместо Витали Янельта, Миккель Дамсгор — вместо Итана Пиннока.



Наставник "синих" Энцо Мареска ввел в стартовый состав Тосина Адарабиойо, Риса Джеймса, Кирнана Дьюсбери-Холла, Нони Мадуэке и Кристофера Нкунку.



В первом тайме "Челси" чуть больше владел мячом, но "Брентфорд" атаковал опаснее. Однажды Дамсгор не реализовал выход один на один, а Бриан Мбемо пробил рядом со штангой.



С началом второго тайма гости, в том числе благодаря заменам, стали взвинчивать темп, сделав свое давление более акцентированным, но хозяева это выдержали, а затем ответили несколькими своими моментами. Однако забить никому не удалось.



Несмотря на счет 0:0, матч получился довольно богатым на моменты и совсем не скучным. "Челси" был привычно беззуб впереди, особенно до выхода со скамейки Николаса Джексона и Коула Пазмера.



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче