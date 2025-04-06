"Брентфорд" и "Челси" сыграли без голов
"Брентфорд" и "Челси" не смогли выявить победителя, завершив свой матч без голов.
В стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Кристоффер Айер появился вместо Витали Янельта, Миккель Дамсгор — вместо Итана Пиннока.
Наставник "синих" Энцо Мареска ввел в стартовый состав Тосина Адарабиойо, Риса Джеймса, Кирнана Дьюсбери-Холла, Нони Мадуэке и Кристофера Нкунку.
В первом тайме "Челси" чуть больше владел мячом, но "Брентфорд" атаковал опаснее. Однажды Дамсгор не реализовал выход один на один, а Бриан Мбемо пробил рядом со штангой.
С началом второго тайма гости, в том числе благодаря заменам, стали взвинчивать темп, сделав свое давление более акцентированным, но хозяева это выдержали, а затем ответили несколькими своими моментами. Однако забить никому не удалось.
Несмотря на счет 0:0, матч получился довольно богатым на моменты и совсем не скучным. "Челси" был привычно беззуб впереди, особенно до выхода со скамейки Николаса Джексона и Коула Пазмера.
"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче
06.04.2025 17:55
Просмотров: 439
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хороший матч, Кайседо ты что такое? просто прайм Канте в последнее время исполняет. в остальном атака как обычно слабо, Санчо, Мадуэке и Нкунку первые на выход летом.
(ответить)
Одни пенсы, всеми своими потугами не смогли забить даже в пустые ворота.
(ответить)
Ахуенно сыграли.
Показали желание играть в лч некст сезон.
Просто не повезло.
Мареска четко ведет команду, выбор стартлвого сосьава ваще топ агонь пушка
(ответить)
Ньюкасл значит под Лч планируется , все понятно
(ответить)
ивоби нассал на лузерхуй. думайте
(ответить)
Ньюкасл и Вилла заслуживают играть в ЛЧ, нахер мешков МС и Челси.
(ответить)
Zероглоты 2 гола при 1.06 хГ, обоссалсе 0 голов при 1.32 хГ. думайте
(ответить)
Слабо для центрального матча тура, который смотрели все.
(ответить)
ПЧЕЛСИ
(ответить)
Брентфорд недобрал очков получается
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий