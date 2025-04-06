"Брентфорд" и "Челси" сыграли без голов

Николас Джексон "Брентфорд" и "Челси" не смогли выявить победителя, завершив свой матч без голов.

В стартовом составе "пчел" произошло два изменения. Кристоффер Айер появился вместо Витали Янельта, Миккель Дамсгор — вместо Итана Пиннока.

Наставник "синих" Энцо Мареска ввел в стартовый состав Тосина Адарабиойо, Риса Джеймса, Кирнана Дьюсбери-Холла, Нони Мадуэке и Кристофера Нкунку.

В первом тайме "Челси" чуть больше владел мячом, но "Брентфорд" атаковал опаснее. Однажды Дамсгор не реализовал выход один на один, а Бриан Мбемо пробил рядом со штангой.

С началом второго тайма гости, в том числе благодаря заменам, стали взвинчивать темп, сделав свое давление более акцентированным, но хозяева это выдержали, а затем ответили несколькими своими моментами. Однако забить никому не удалось.

Несмотря на счет 0:0, матч получился довольно богатым на моменты и совсем не скучным. "Челси" был привычно беззуб впереди, особенно до выхода со скамейки Николаса Джексона и Коула Пазмера.

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2025 17:55

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Последние комментарии:




  1. skydreams 06.04.2025 18:15 # skydreams
    хороший матч, Кайседо ты что такое? просто прайм Канте в последнее время исполняет. в остальном атака как обычно слабо, Санчо, Мадуэке и Нкунку первые на выход летом.

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  2. lovrentiy 06.04.2025 18:04 # lovrentiy
    Одни пенсы, всеми своими потугами не смогли забить даже в пустые ворота.

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  3. thegodfather 06.04.2025 18:03 # thegodfather
    Ахуенно сыграли.
    Показали желание играть в лч некст сезон.
    Просто не повезло.
    Мареска четко ведет команду, выбор стартлвого сосьава ваще топ агонь пушка

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  4. gidro-met 06.04.2025 18:02 # gidro-met
    Ньюкасл значит под Лч планируется , все понятно

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  5. narcot 06.04.2025 18:01 # narcot
    ивоби нассал на лузерхуй. думайте

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  6. akado 06.04.2025 18:00 # akado
    Ньюкасл и Вилла заслуживают играть в ЛЧ, нахер мешков МС и Челси.

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  7. narcot 06.04.2025 18:00 # narcot
    Zероглоты 2 гола при 1.06 хГ, обоссалсе 0 голов при 1.32 хГ. думайте

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  8. hachidlo 06.04.2025 17:58 # hachidlo
    Слабо для центрального матча тура, который смотрели все.

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  9. van-dijk 06.04.2025 17:58 # van-dijk
    ПЧЕЛСИ

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  10. superglor 06.04.2025 17:58 # superglor
    Брентфорд недобрал очков получается

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