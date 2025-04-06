Гвардиола: "В другом клубе меня бы уже уволили"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его бы уже уволили из любого другого клуба при таких результатах, как в этом сезоне.

В концовке этого сезона "Сити" лишь сражается за путевку в Лигу Чемпионов и может выиграть Кубок Англии. Многие месяцы "горожане" демонстрировали удручающие результаты и игру.



Гвардиола благодарен своим боссам, которые сохраняют веру в него. Хосеп не ожидал, что этот спад так затянется.



"Я говорил это много раз, и я невероятно честен: успех, которого мы добивались в прошлом, удивил меня, потому что я не ожидал этого".



"О том, что случилось в этом сезоне, я говорил в предыдущие один-два сезона. Я говорил, что это случится, но, возможно, я не ожидал, что это будет так серьезно".



"Я думал: "Окей, у нас будет спад". Но в плане результатов и игры наш спад оказался неожиданно глубоким".



"В других клубах, без предыдущих успехов, меня бы уже уволили. У нас большой клуб, которому ты должен приносить пользу".



"Но я также думаю, что все мы, персонал и я, заслуживаем шанса после того, что мы сделали в прошлом".



"В другом клубе, в других обстоятельствах, мы бы не смогли проиграть много матчей и сохранить свою работу. Но, к счастью, они (боссы "Сити") оказали мне вотум доверия, чтобы продолжать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.