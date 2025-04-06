Аморим: "Это лето имеет критическое значение"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что грядущее лето будет иметь критическое значение для его команды.
После окончания этого сезона Аморим займется перестройкой своей команды, а также Рубен получит полноценный предсезонный период из-за отсутствия помех вроде международных турниров в календаре.
Отлично это понимая, Аморим собирается выжать максимум из обстоятельств для того, чтобы подготовить "Юнайтед" к сезону 2025/26.
"Это лето имеет критическое значение. Думаю, мы стараемся сделать все как можно скорее. Если вы посмотрите на расписание команд, то у нас не будет клубного Чемпионата Мира, и это значит, что мы сможем провести полноценную предсезонную подготовку".
"Если вы посмотрите на следующие годы, то затем у нас будут Чемпионат Мира и Чемпионат Европы. Так это это окно будет иметь критическое значение для работы над нашим фундаментом".
"Думаю, каждый это понимает, и мы должны воспользоваться этим. В следующем году у нас не будет предсезонного периода. Не будет так, как в этом году. Поэтому нам нужно сделать все как можно скорее и подготовиться к началу предсезонного периода".
"Нам нужно кое-что показать. Это не обсуждается. Поэтому я не хочу вести разговоры о том, что нам нужно много времени. Нам нужно время, чтобы выиграть лигу, но нам нужно значительно прибавить уже после этого сезона", — сообщил Аморим Sky Sports.
06.04.2025 16:00
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