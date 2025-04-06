Слот объяснил голевую "засуху" Салаха

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот объяснил голевую "засуху" своего нападающего Мохамеда Салаха.

Для большинства игроков четыре матча кряду без голов не являются чем-то необычным, но для Салаха, если он не сможет отличиться против "Фулхэма" в воскресенье, это будет худшая серия в течение одного сезона за более чем два года — с февраля 2023.



Тем не менее, Слот не видит в этом какой-либо проблемы и предсказывает, что вскоре улыбка вернется на лицо 32-летнего египтянина.



"Иногда расписание матчей бывает немного сложнее, чем в другие периоды. ПСЖ — одна из лучших команд в Европе в данный момент. "Ньюкасл" полностью переигрывал нас в финале Кубка Лиги, а против "Эвертона" так сложно, потому что они постоянно находятся вдесятером в своей штрафной".



"Я знаю Мо, он живет ради голов. Было бы странно, если бы он чувствовал себя счастливым, не забивая, но одно из его главных качеств в том, что он может сыграть плохой матч, но все равно забить, так что он не сошел с правильного пути".



"Поэтому он и забил так много голов. Он хочет этого так сильно. Да, наверное, в этом сезоне были периоды, когда он улыбался чуть больше, но это касается не только его, а всех игроков", — цитирует Слота Daily Mail.