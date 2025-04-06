Робинсон — цель номер один "Ливерпуля" среди левых защитников

Энтони Робинсон из "Фулхэма" возглавляет шорт-лист "Ливерпуля" по укреплению позиции левого защитника.

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "Ливерпуля" на летнее трансферное окно. Главный тренер "красных" Арне Слот хочет добавить конкуренции Энди Робертсону, чей конкурент по позиции Костас Цимикас может покинуть клуб.



До сих пор целью номер один "Ливерпуля" среди левых защитников считался Милош Керкез, которого спортивный директор "красных" Ричард Хьюз знает по периоду своей работы в "Борнмуте".



По информации Daily Mirror, перспективный Керкез действительно входит в шорт-лист "Ливерпуля", но во главе этого списка все же значится находящийся в расцвете сил Робинсон, за которого "Фулхэм" готов попросить около 50 миллионов фунтов.



Третье имя в шорт-листе "Ливерпуля" — это Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона". 23-летний алжирец выглядит самым доступным по цене вариантом.