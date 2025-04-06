Слот: "Нам не хватало Жоты"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команде не хватало нападающего Диогу Жоты в этом сезоне.

В минувшую среду против "Эвертона" (1:0) Жота забил свой девятый гол в этом сезоне, омраченном для 28-летнего португальца травмами.



Жота отличился впервые с января, и Слот жалеет, что он так мало мог рассчитывать на Диогу, когда тот был в своей лучшей фомы.



"У большинства игроков, когда они оказываются в голевой ситуации, немного путаются мысли в голове".



"Но он может оставаться действительно спокойным в такие моменты, понимая, где ему нужно пробить, где находятся защитники, в какой угол ожидает удара голкипер, и он выбирает противоположный".



"Он спокоен в моменты, когда должен пробить, и я думаю, это одно из главных качеств. У Мо (Салаха), к примеру, оно тоже есть".



"Я увидел в этом сезоне, что он действительно хорошо начал, но затем нам не хватало его, нам не хватало лучшей версии Жоты пять или шесть месяцев. Ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на свой прежний уровень, который он демонстрировал до травмы".



"И это касается не только его. Почти всем нашим игрокам требовалось время после травмы, чтобы вернуться на уровень Премьер-Лиги".



"Они здоровы, тренируются, но разница между хорошей и превосходной игрой мала. И оказывается, что тебе нужно провести несколько матчей подряд, чтобы вернуться к превосходной игре", — цитирует Слота The Independent.