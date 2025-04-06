Мерфи уверен, что Ван Дейк останется в "Ливерпуле"

Виргил Ван Дейк Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи уверен, что "красные" сохранят своего капитана Виргила Ван Дейка.

Контракт Ван Дейка с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце сезона, и в аналогичной ситуации находятся Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.

При этом Трент уже одной ногой в "Реале", и Мерфи опасается, что из этой тройки "Ливерпуль" сможет сохранить только Ван Дейка.

"У меня есть хорошее предчувствие насчет того, что Виргил останется. Я не знаю ничего наверняка, но я слышал достаточно позитивных вещей от людей, которых я знаю".

"Насчет Мо я не знаю. В его случае я не был бы так уверен", — сообщил Мерфи talkSPORT.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Мерфи

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2025 12:00

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  1. gidro-met 06.04.2025 12:28 # gidro-met
    Ван Дик из Саутгемптона пришел , они там с УордПрауз и Шнайдерляйном зажигали

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