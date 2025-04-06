Мерфи уверен, что Ван Дейк останется в "Ливерпуле"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи уверен, что "красные" сохранят своего капитана Виргила Ван Дейка.
Контракт Ван Дейка с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце сезона, и в аналогичной ситуации находятся Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах.
При этом Трент уже одной ногой в "Реале", и Мерфи опасается, что из этой тройки "Ливерпуль" сможет сохранить только Ван Дейка.
"У меня есть хорошее предчувствие насчет того, что Виргил останется. Я не знаю ничего наверняка, но я слышал достаточно позитивных вещей от людей, которых я знаю".
"Насчет Мо я не знаю. В его случае я не был бы так уверен", — сообщил Мерфи talkSPORT.
06.04.2025 12:00
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Ван Дик из Саутгемптона пришел , они там с УордПрауз и Шнайдерляйном зажигали
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