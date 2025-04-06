Гвардиол увлекся решением кроссвордов

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол рассказал, что пристрастился к решению кроссвордов.

По словам Гвардиола, новое хобби появилось у него недавно, во время поездки в сборную Хорватии в марте. Теперь Йошко специально выписывает себе газеты с родины.



"Несколько дней назад я начал решать кроссворды. Скотт Карсон дал мне прозвище: "Король кроссвордов".



"Я беру их из хорватских газет".



"Когда мы были в сборной вместе с Кристияном Якичем, который играет за "Аугсбург" в Германии и который является моим другом, однажды я зашел в его номер и увидел, как он решает кроссворд. Я спросил, чем он занимается, и теперь я сам пристрастился к этому".



"Мне нравится проснуться, взять чашечку кофе и порешать кроссворды час или два".



"Даже сегодня, в субботу, когда мы летели на самолете в Борнмут, я решал кроссворды — и по пути обратно тоже".



"Мне кажется, мы слишком много времени уделяем телефонам и прочим вещам, которых нужно избегать, особенно до матча, когда нужно сохранять концентрацию и придерживаться плана на матч", — сообщил Гвардиол The Sun.