Эмери предвкушает противостояние с ПСЖ

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что находится в предвкушении противостояния с французским клубом ПСЖ в Лиге Чемпионов.

В субботу "Вилла" с трудом отстояла победу 2:1 против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, укрепив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.



Но "Вилла" еще не завершила свое выступление в этом розыгрыше элитного европейского турнира, и уже в ближайшую среду подопечные Эмери проведут первый матч 1/4 финала.



Эмери уже предвкушает выезд в Париж, где он трудился с 2016 по 2018 год.



"Мы мотивированы, мы взволнованы. Они — фавориты, но мы постараемся сыграть эти два матча, как можно лучше подготовившись, сражаясь и анализируя свою тактику под них. Мы очень мотивированы подготовиться к этим матчам".



"Это будет другой матч, нежели сегодня. Мы проанализируем и определим, как мы можем противостоять ПСЖ. Мы подготовимся к обеим встречам".



"Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы становиться лучше. Есть много позитивных вещей и много вещей, которые я хочу улучшить", — цитирует Эмери The Independent.