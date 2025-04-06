Эмери предвкушает противостояние с ПСЖ

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что находится в предвкушении противостояния с французским клубом ПСЖ в Лиге Чемпионов.

В субботу "Вилла" с трудом отстояла победу 2:1 против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге, укрепив свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов.

Но "Вилла" еще не завершила свое выступление в этом розыгрыше элитного европейского турнира, и уже в ближайшую среду подопечные Эмери проведут первый матч 1/4 финала.

Эмери уже предвкушает выезд в Париж, где он трудился с 2016 по 2018 год.

"Мы мотивированы, мы взволнованы. Они — фавориты, но мы постараемся сыграть эти два матча, как можно лучше подготовившись, сражаясь и анализируя свою тактику под них. Мы очень мотивированы подготовиться к этим матчам".

"Это будет другой матч, нежели сегодня. Мы проанализируем и определим, как мы можем противостоять ПСЖ. Мы подготовимся к обеим встречам".

"Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы становиться лучше. Есть много позитивных вещей и много вещей, которые я хочу улучшить", — цитирует Эмери The Independent.


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, ПСЖ, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 06.04.2025 10:00

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  1. high-malvern 06.04.2025 11:15 # high-malvern
    Охренеть, если подумать, какого уровня тренера называли в Спартаке - трениришкой.

    (ответить)

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