Гвардиола восхищается "уникальным" Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение покидающим клуб полузащитником Кевином Де Брюйне.

Ранее на этой неделе Де Брюйне объявил, что покинет "Сити" в конце этого сезона, своего 10-го в клубе.



Гвардиола уверен, что он и люди навсегда запомнят игрока, который забил 106 голов и отдал 174 результативные передачи в 413 матчах за "Сити", завоевав с клубом 16 трофеев.



"Есть игроки, которые уникальны и которые представляют то, чем хочет быть клуб, и Кевин является одним из них".



"Сейчас это шок, но люди будут помнить, как им повезло наблюдать такого рода игроков, которые отдаются целиком. Вы лишь можете быть благодарны".



"Клуб дал ему все, а он дал все нам. Кевин всегда будет в моих воспоминаниях о моем периоде здесь. Он не может быть забыт, даже в плохие моменты".



"Мне и клубу нужно было принять решение. Это было непросто для каждого. Кевин выступал выдающимся образом. Поэтому я невероятно благодарен, и мне грустно, что это закончится через два месяца".



"Клуб должен двигаться вперед, двигаться дальше. Воспроизвести такого рода показатели, такого рода вещи очень сложно, но мы должны найти другие качества".



"Такие вещи невозможно заменить. Прощаться с такого рода игроками очень сложно", — цитирует Гвардиолу The Independent.