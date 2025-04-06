Маккенна: "Вылет более чем вероятен для "Ипсвича"

Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна признал, что теперь вылет из Премьер-Лиги неминуем для его клуба.

В субботу "Ипсвич" играл типичный матч "за шесть очков", противостоя дома "Вулверхэмптону".



Открыв счет усилиями Лиама Делапа, в концовке "трактористы" дважды пропустили и в итоге потерпели поражение со счетом 1:2.



Этот результат увеличил отставание "Ипсвича" от спасительного 17-го места, занимаемого как раз "Вулверхэмптоном", до 12 очков, и Маккенна уже не надеется ликвидировать этот дефицит.



"Думаю, теперь это (вылет) более чем вероятно, исходя из баланса вероятностей".



"Это не так, что я не думаю, будто мы не можем сильно завершить сезон и выиграть несколько матчей, но "Вулверхэмптон" — действительно крепкая команда, как они и показали сегодня, и шансы на то, что они проиграют все свои матчи очень, очень низки".



"Похоже на то, что мы не достигнем своей предельной мечты на этот сезон. У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом, проанализировать это, поразмышлять над позитивными и негативными вещами, но пока что я не собираюсь слишком много менять в оставшихся матчах".



"Дальше нас ждет "Челси" на "Стэмфорд Бридж", нас ждет "Арсенал" здесь, нас ждет "Ньюкасл" на "Сент Джеймс Парк", нас ждет "Эвертон" в одном из последних матчей на "Гудисон Парк" — впереди великолепные матчи для нас как для клуба, которого не было в Премьер-Лиге 22 года".



"Я знаю, что это большой удар, и это больно, но также я знаю, что игроки, болельщики, каждый соберет необходимую энергию, чтобы мы смогли преодолеть оставшиеся матчи и финишировать как можно лучше", — цитирует Маккенну Sky Sports.