Аморим: "Приглашаемые игроки должны быть идеальны для своих позиций"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что надеется на приглашение игроков, которые соответствуют его стилю игры.

Приближается конец сезона, и Аморим уже готовится к перестройке своей команды. Рубен чувствует, что "Юнайтед" очень важно избежать очередных трансферных ошибок.



"Существуют характеристики, которых у нас нет в составе, и мы стараемся увидеть, чего нам недостает. Когда я говорю, что нам нужны "большие игроки", я не имею ввиду игроков "Реала". Я имею ввиду игроков, которые подходят для того, как я вижу игру. Конечно, деньги помогают!"



"Мы должны быть действительно хороши при комплектации состава. Нам нужно понимать свою систему и то, как мы играем, а игроки должны быть идеальны для своих позиций. Поэтому мы знаем, что нам нужно делать, это ясно для нас, и в следующем сезоне увидим", — цитирует Аморима Daily Mirror.