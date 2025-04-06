31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 апреля, четырьмя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" не побеждает дома в Премьер-Лиге уже семь матчей кряду (2 ничьи, 5 поражений). "Челси" может впервые с октября-декабря 2000 проиграть пять выездных поединков чемпионата кряду. "Синие" ни разу не уступили в семи последних выездах к "пчелам" во всех турнирах (4 победы, 3 ничьи).



Впервые в сезоне в заявку "Брентфорда" может попасть защитник Рико Генри. Матиас Йенсен оправился после болезни. Аарону Хики и Густаво Нунесу нужно больше времени.



Защитник "Челси" Весле Фофана перенес операцию на задней поверхности бедра и в этом сезоне уже не сыграет. По-прежнему недоступны Ромео Лавиа и Михаил Мудрик.



ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 16:00



В пяти последних матчах Премьер-Лиги "Фулхэм" потерпел три поражения — на одно больше, чем в 13 предыдущих. "Ливерпуль" не проигрывает уже 26 поединков чемпионата кряду. "Дачники" могут похвастать только одной победой в 15 последних встречах с "красными" во всех соревнованиях (4 ничьи, 10 поражений) — 0:1 на "Энфилде" в Премьер-Лиге в марте 2021.



Защитник Кенни Тете может впервые сыграть за "Фулхэм" после почти четырех месяцев отсутствия с травмой колена. Харри Уилсон и Рис Нелсон пока не готовы покинуть лазарет.



Голкипер "Ливерпуля" Алиссон может вернуться после подозрения на сотрясение. Конору Брэдли предстоит фитнес-тест, но Джо Гомес и Трент Александер-Арнольд точно не сыграют.



ТОТТЕНХЭМ — САУТГЕМПТОН 16:00



"Тоттенхэм" одержал лишь одну победу в 10 последних домашних матчах Премьер-Лиги (3 ничьи, 6 поражений), хотя до этого — семь в 10. В 18 последних выездных поединках высшего дивизиона "Саутгемптон" набрал только пять очков (1 победа, 2 ничьи, 15 поражений). "Святые" лишь однажды взяли верх в семи последних выездах к "шпорам" в чемпионате — 2:3 в феврале 2022.



Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван Де Вен должен быть в порядке, несмотря на мышечную судорогу в дерби с "Челси". Ришарлисон возобновил полноценные тренировки. Кевин Дансо и Деян Кулусевски в паре недель от возвращения в строй.



Полузащитник "Саутгемптона" Флинн Даунс приступает к двухматчевой дисквалификации за 10 желтых карточек. Пол Онуачу пройдет фитнес-тест. Райан Мэннинг и Лесли Угочукву залечили свои болячки.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" не забивал в 10 из 30 своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" выиграл все 14 своих последних поединков чемпионата, приходившихся на апрель. "Красные дьяволы" не потерпели ни одного поражения в трех последних встречах с "горожанами".



Пропустивший два месяца с травмой икроножной мышцы полузащитник "Юнайтед" Кобби Майну снова готов играть. Маттейс Де Лигт под вопросом. Эйден Хевен, Джонни Эванс, Лисандро Мартинес и Люк Шоу команде не помогут.



"Сити" будет лишен травмированных Мануэля Аканджи, Натана Аке, Джона Стоунса, Родри и Эрлинга Холанда. Может вернуться Абдукодир Хусанов, получивший отдых посреди недели.