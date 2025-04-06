Слот ответил Оуэну

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот ответил бывшему нападающему "красных" Майклу Оуэну насчет успеха этого сезона.

На днях Оуэн высказал мнение, что "Ливерпуль" был на пути к "особенному сезону", однако после вылета из Лиги Чемпионов и поражения в финале Кубка Лиги завоевание титула Премьер-Лиги уже не будет столь радостным.



"То, есть ты утверждаешь, что этот сезон больше не будет особенным? Нужно немного сменить тон. Мы сражаемся за крупнейший приз", — резко ответил Оуэну капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.



В преддверии выезда к "Фулхэму" в воскресенье Слот поддержал своего защитника.



"Если я правильно понял, Виргил был немного расстроен предположением о том, что выиграть только Премьер-Лигу недостаточно".



"Майкл Оуэн играл за нас, не так ли? Поэтому он знает тот факт, что за 35 лет мы выиграли лигу лишь однажды. Вот вам и ответ. Если вы можете выиграть лигу с этим клубом, с этим ничто не сравнится".



"Если вы сделаете это 10 раз подряд, я могу понять людей, которые скажут: "Эх, это всего лишь Премьер-Лига".



"Раз "Манчестер Сити" постоянно выигрывал Премьер-Лигу, я могу понять людей, которые говорят, что это неудачный сезон для "Сити". Но в случае с нашим клубом это странный вопрос".



"Если Виргил высказал такое мнение, тогда я согласен с ним", — цитирует Слота The Telegraph.