"Сити" видит в Вирце замену для Де Брюйне
"Манчестер Сити" собирается пригласить полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца на замену для покидающего клуб Кевина Де Брюйне.
Накануне было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет, хотя Кевину еще предстоит определиться насчет участия в клубном Чемпионате Мира.
Этим "Сити" развязал руки Де Брюйне для поисков нового пристанища и себе для поисков замены игроку, который был ключевой фигурой на протяжении своих 10 лет на "Этихад".
По информации Daily Mirror, Вирц является целью номер один "Сити" на замену Де Брюйне, и согласованием этого трансфера займется новый спортивный директор "горожан" Угу Виана.
"Сити" готов предложить "Байеру" свыше 100 миллионов фунтов, а самому Вирцу — контракт со значительно увеличенной зарплатой относительно тех 73,000 фунтов в неделю, которые Флориан имеет в Леверкузене.
"Байер" еще не потерял надежду склонить Вирца к новому контракту, а еще одной угрозой для "Сити" является "Бавария", которая тоже хочет заполучить 21-летнего игрока сборной Германии.
05.04.2025 23:00
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Сити нельзя , у них ФФП (финансовый фэир плэй)
В Челси как раз будет. Вместо Санчо
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