"Сити" видит в Вирце замену для Де Брюйне

Флориан Вирц "Манчестер Сити" собирается пригласить полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца на замену для покидающего клуб Кевина Де Брюйне.

Накануне было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет, хотя Кевину еще предстоит определиться насчет участия в клубном Чемпионате Мира.

Этим "Сити" развязал руки Де Брюйне для поисков нового пристанища и себе для поисков замены игроку, который был ключевой фигурой на протяжении своих 10 лет на "Этихад".

По информации Daily Mirror, Вирц является целью номер один "Сити" на замену Де Брюйне, и согласованием этого трансфера займется новый спортивный директор "горожан" Угу Виана.

"Сити" готов предложить "Байеру" свыше 100 миллионов фунтов, а самому Вирцу — контракт со значительно увеличенной зарплатой относительно тех 73,000 фунтов в неделю, которые Флориан имеет в Леверкузене.

"Байер" еще не потерял надежду склонить Вирца к новому контракту, а еще одной угрозой для "Сити" является "Бавария", которая тоже хочет заполучить 21-летнего игрока сборной Германии.


Метки Байер, Вирц, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 23:00

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  1. gidro-met 05.04.2025 23:04 # gidro-met
    Сити нельзя , у них ФФП (финансовый фэир плэй)


    В Челси как раз будет. Вместо Санчо

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