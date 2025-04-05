"Сити" видит в Вирце замену для Де Брюйне

"Манчестер Сити" собирается пригласить полузащитника немецкого "Байера" Флориана Вирца на замену для покидающего клуб Кевина Де Брюйне.

Накануне было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет, хотя Кевину еще предстоит определиться насчет участия в клубном Чемпионате Мира.



Этим "Сити" развязал руки Де Брюйне для поисков нового пристанища и себе для поисков замены игроку, который был ключевой фигурой на протяжении своих 10 лет на "Этихад".



По информации Daily Mirror, Вирц является целью номер один "Сити" на замену Де Брюйне, и согласованием этого трансфера займется новый спортивный директор "горожан" Угу Виана.



"Сити" готов предложить "Байеру" свыше 100 миллионов фунтов, а самому Вирцу — контракт со значительно увеличенной зарплатой относительно тех 73,000 фунтов в неделю, которые Флориан имеет в Леверкузене.



"Байер" еще не потерял надежду склонить Вирца к новому контракту, а еще одной угрозой для "Сити" является "Бавария", которая тоже хочет заполучить 21-летнего игрока сборной Германии.