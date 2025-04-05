"Челси" объявил, что защитник Весле Фофана перенес операцию на задней поверхности бедра.

Пропустив три месяца с травмой задней поверхности бедра, в марте Фофана вернулся в строй и успел сыграть против "Лестера" и "Арсенала" перед международным перерывом.



Однако ранее на этой неделе задняя поверхность бедра вновь дала о себе знать, и медицинский штаб "Челси" принял решение отправить 24-летнего француза под нож хирурга.



В опубликованном заявлении "Челси" сообщает, что операция на поврежденной мышце прошла успешно. Теперь Фофана приступает к реабилитации и в остатке этого сезона уже не сыграет за команду Энцо Марески.



Добавим, Фофана сыграл 14 матчей за "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, на все 14 выходя в стартовом составе.