"Вилла" победила "Форест"
В борьбе двух претендующих на попадание в Лигу Чемпионов команд "Астон Вилла" взял верх над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.
Матч начался ужасно для гостей. Уже на 13-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу из центрального круга вперед на Моргана Роджерса, который хладнокровно реализовал свой выход на ворота — 1:0.
Уже через две минуты Дониэлл Мален во вратарской площади замкнул прострел Яна Матсена с левого края штрафной — 2:0.
"Лесники" ожили только после перерыва. Эллиотт Андерсон немного помешал Жоте Силве принять прострел в центре штрафной площади, однако португалец разобрался и пробил мимо голкипера — 2:1.
В остатке матча "Форест" отчаянно давил, а в компенсированное время Мурильо даже попал в крестовину, однако "Вилла" удержала победный счет.
"Вилла" набрала важнейшие три очка и сократила до шести очков отставание от занимающего третье место "Форест".
"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
05.04.2025 21:35
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шутка дня:
05.04.2025 22:50 #
halamadrid94
Если открыть глаза шире, можно увидеть
Источник: http://fapl.ru/posts/114045/?c=1#c8037613
(ответить)
Вангую - в след сезоне интрига будет до последних туров в АПЛ .
П.С.
Нет , т к букмекерам такое не выгодно. Выгодней , чтобы лидер был один , всех ща 1,20 выиграл заранее и потом сливал , а 2-7 места тоже чаще теряли очки и сливали , даже не борясь за чемпик
(ответить)
Для интриги зае6ок.
3 места для виллы чклчи, сити, касла и фореста
Шансы плюс минус равны у всех.
(ответить)
и в итоге вилла сейчас по игре больше фаворит на место в лч чем челси, классика) хотя недавно они шли на 9 месте - классика
(ответить)
Арсенал явно побережет ключевых игроков для Реала , если он в адеквате. ЛФК уже не догнать, а ЛЧ(хотя тоже не достижима, но там все всегда 50 на 50) , а важная игра на носу, да и ириски славятся жесткой брутальной игрой. Можно ожидать ничью или натужную.победу канониров.
CRY-BHA: Пэлас должен собраться и одолеть дома немного затормозивших чаек. Обе команды должны забить. Пэлас не проиграет.
IPS-WOL: трактористы почти вылетели , а волки почти наверняка останутся. Обе команды едва ли должны сдерживаться. Ничьей не будет. 2-3 гола минимум зрители должны увидеть.
AVL-NOT: вилланы перед ЛЧ и после матчей ЛЧ всегда играют нестабильно , на этот раз Эмери тоже должен поберечь несколько ключевых игроков и прибегнуть к ротации. Форрест на ходу и они будут играть на результат. Склоняюсь , к ничьей либо победе Ноттингема.
Источник: http://fapl.ru/posts/114027/?c=1
Бедная хачидла, прыгает по постам , как по члену своего ебыря наркота, и выкладывает ту часть прогноза , которая не сбылась. Жалкая. Полыхай дальше. И готовь коридор.
(ответить)
Нико Уильямс хорош. Надо воспитанника назад забирать, если Трент уходит. Правда не факт, что он захочет быть подстраховкой для Брэдли.
(ответить)
пидорок уже стал называть тех, кто не проиграет, но всё равно пососал ухахахахаха))))
05.04.2025 21:50 #
halamadrid94
Арсенал явно побережет ключевых игроков для Реала , если он в адеквате. ЛФК уже не догнать, а ЛЧ(хотя тоже не достижима, но там все всегда 50 на 50) , а важная игра на носу, да и ириски славятся жесткой брутальной игрой. Можно ожидать ничью или натужную.победу канониров.
CRY-BHA: Пэлас должен собраться и одолеть дома немного затормозивших чаек. Обе команды должны забить. Пэлас не проиграет.
IPS-WOL: трактористы почти вылетели , а волки почти наверняка останутся. Обе команды едва ли должны сдерживаться. Ничьей не будет. 2-3 гола минимум зрители должны увидеть.
AVL-NOT: вилланы перед ЛЧ и после матчей ЛЧ всегда играют нестабильно , на этот раз Эмери тоже должен поберечь несколько ключевых игроков и прибегнуть к ротации. Форрест на ходу и они будут играть на результат. Склоняюсь , к ничьей либо победе Ноттингема.
(ответить)
Наши вашим хуем машут.
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