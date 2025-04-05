"Вилла" победила "Форест"

В борьбе двух претендующих на попадание в Лигу Чемпионов команд "Астон Вилла" взял верх над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.

Матч начался ужасно для гостей. Уже на 13-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу из центрального круга вперед на Моргана Роджерса, который хладнокровно реализовал свой выход на ворота — 1:0.



Уже через две минуты Дониэлл Мален во вратарской площади замкнул прострел Яна Матсена с левого края штрафной — 2:0.



"Лесники" ожили только после перерыва. Эллиотт Андерсон немного помешал Жоте Силве принять прострел в центре штрафной площади, однако португалец разобрался и пробил мимо голкипера — 2:1.



В остатке матча "Форест" отчаянно давил, а в компенсированное время Мурильо даже попал в крестовину, однако "Вилла" удержала победный счет.



"Вилла" набрала важнейшие три очка и сократила до шести очков отставание от занимающего третье место "Форест".



"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче