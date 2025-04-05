"Вилла" победила "Форест"

Морган Роджерс В борьбе двух претендующих на попадание в Лигу Чемпионов команд "Астон Вилла" взял верх над "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.

Матч начался ужасно для гостей. Уже на 13-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу из центрального круга вперед на Моргана Роджерса, который хладнокровно реализовал свой выход на ворота — 1:0.

Уже через две минуты Дониэлл Мален во вратарской площади замкнул прострел Яна Матсена с левого края штрафной — 2:0.

"Лесники" ожили только после перерыва. Эллиотт Андерсон немного помешал Жоте Силве принять прострел в центре штрафной площади, однако португалец разобрался и пробил мимо голкипера — 2:1.

В остатке матча "Форест" отчаянно давил, а в компенсированное время Мурильо даже попал в крестовину, однако "Вилла" удержала победный счет.

"Вилла" набрала важнейшие три очка и сократила до шести очков отставание от занимающего третье место "Форест".

"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ноттингем Форест, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 21:35

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Последние комментарии:




  1. skydreams 05.04.2025 22:55 # skydreams
    шутка дня:

    05.04.2025 22:50 #
    halamadrid94

    Если открыть глаза шире, можно увидеть

    Источник: http://fapl.ru/posts/114045/?c=1#c8037613

    (ответить)

  2. gidro-met 05.04.2025 22:23 # gidro-met
    Вангую - в след сезоне интрига будет до последних туров в АПЛ .
    П.С.
    Нет , т к букмекерам такое не выгодно. Выгодней , чтобы лидер был один , всех ща 1,20 выиграл заранее и потом сливал , а 2-7 места тоже чаще теряли очки и сливали , даже не борясь за чемпик

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  3. thegodfather 05.04.2025 22:15 # thegodfather
    Для интриги зае6ок.
    3 места для виллы чклчи, сити, касла и фореста

    Шансы плюс минус равны у всех.

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  4. xattoryxattso 05.04.2025 21:55 # xattoryxattso
    и в итоге вилла сейчас по игре больше фаворит на место в лч чем челси, классика) хотя недавно они шли на 9 месте - классика

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  5. halamadrid94 05.04.2025 21:54 # halamadrid94
    Арсенал явно побережет ключевых игроков для Реала , если он в адеквате. ЛФК уже не догнать, а ЛЧ(хотя тоже не достижима, но там все всегда 50 на 50) , а важная игра на носу, да и ириски славятся жесткой брутальной игрой. Можно ожидать ничью или натужную.победу канониров.

    CRY-BHA: Пэлас должен собраться и одолеть дома немного затормозивших чаек. Обе команды должны забить. Пэлас не проиграет.

    IPS-WOL: трактористы почти вылетели , а волки почти наверняка останутся. Обе команды едва ли должны сдерживаться. Ничьей не будет. 2-3 гола минимум зрители должны увидеть.


    AVL-NOT: вилланы перед ЛЧ и после матчей ЛЧ всегда играют нестабильно , на этот раз Эмери тоже должен поберечь несколько ключевых игроков и прибегнуть к ротации. Форрест на ходу и они будут играть на результат. Склоняюсь , к ничьей либо победе Ноттингема.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114027/?c=1


    Бедная хачидла, прыгает по постам , как по члену своего ебыря наркота, и выкладывает ту часть прогноза , которая не сбылась. Жалкая. Полыхай дальше. И готовь коридор.

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  6. sausage 05.04.2025 21:53 # sausage
    Нико Уильямс хорош. Надо воспитанника назад забирать, если Трент уходит. Правда не факт, что он захочет быть подстраховкой для Брэдли.

    (ответить)

  7. narcot 05.04.2025 21:53 # narcot
    пидорок уже стал называть тех, кто не проиграет, но всё равно пососал ухахахахаха))))



    05.04.2025 21:50 #
    halamadrid94


    Арсенал явно побережет ключевых игроков для Реала , если он в адеквате. ЛФК уже не догнать, а ЛЧ(хотя тоже не достижима, но там все всегда 50 на 50) , а важная игра на носу, да и ириски славятся жесткой брутальной игрой. Можно ожидать ничью или натужную.победу канониров.

    CRY-BHA: Пэлас должен собраться и одолеть дома немного затормозивших чаек. Обе команды должны забить. Пэлас не проиграет.

    IPS-WOL: трактористы почти вылетели , а волки почти наверняка останутся. Обе команды едва ли должны сдерживаться. Ничьей не будет. 2-3 гола минимум зрители должны увидеть.


    AVL-NOT: вилланы перед ЛЧ и после матчей ЛЧ всегда играют нестабильно , на этот раз Эмери тоже должен поберечь несколько ключевых игроков и прибегнуть к ротации. Форрест на ходу и они будут играть на результат. Склоняюсь , к ничьей либо победе Ноттингема.

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  8. zaeba1l 05.04.2025 21:41 # zaeba1l
    Наши вашим хуем машут.

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