Мойес впервые собрался на новый стадион "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес рассказал, что на следующей неделе впервые посетит новый стадион клуба.

С момента своего возвращения в "Эвертон" почти три месяца назад Мойес воздерживался от посещения нового стадиона, который успел принять уже два тестовых матча после завершения основной части строительных работ.



Мойес был сосредоточен на продлении прописки в Премьер-Лиге, и после очка, набранного против "Арсенала" в субботу (1:1), Дэвид пообещал, что теперь совершит инспекцию в Брэмли-Мур Док.



"Мы должны продолжать набирать очки на "Гудисоне", пока не переедем. Я нахожусь в предвкушении. Я собираюсь посетить новый стадион на следующей неделе и осмотреться, потому что чувствую, что теперь мы гораздо ближе к безопасности. Надеюсь, все мы там окажемся, точно в качестве команды Премьер-Лиги", — цитирует Мойеса официальный веб-сайт "Эвертона".