Артета уверен, что Сака готов к "Реалу"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его вингер Букайо Сака подходит в четвертьфиналу Лиги Чемпионов против испанского "Реала" в хорошей форме.

Ранее на этой неделе Сака сыграл впервые с декабря, появившись на замену во втором тайме матча против "Фулхэма".



В субботу против "Эвертона" Артета выпустил Сака уже в перерыве, и теперь Микель готов без сомнений задействовать Букайо против "Реала" в следующий вторник.



"Ну, теперь его готовность гораздо лучше. Разумеется, мы потрудились над этим".



"Он сыграл 30 минут против "Фулхэма", он сыграл 49 минут сегодня. После этого он будет гораздо лучше", — цитирует Артету Football.London.