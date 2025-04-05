Артета уверен, что Сака готов к "Реалу"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его вингер Букайо Сака подходит в четвертьфиналу Лиги Чемпионов против испанского "Реала" в хорошей форме.
Ранее на этой неделе Сака сыграл впервые с декабря, появившись на замену во втором тайме матча против "Фулхэма".
В субботу против "Эвертона" Артета выпустил Сака уже в перерыве, и теперь Микель готов без сомнений задействовать Букайо против "Реала" в следующий вторник.
"Ну, теперь его готовность гораздо лучше. Разумеется, мы потрудились над этим".
"Он сыграл 30 минут против "Фулхэма", он сыграл 49 минут сегодня. После этого он будет гораздо лучше", — цитирует Артету Football.London.
05.04.2025 20:00
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