Артета: "Мерино в порядке"

Наставник "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет состояния здоровья полузащитника Микеля Мерино после ничьей 1:1 против "Эвертона".

Мерино утвердился ключевым игроком "Арсенала" после того, как кадровый кризис заставил Артету перевести своего соотечественника в нападение.



Тем не менее, против "Эвертона" в субботу Мерино сыграл на привычной позиции в центре поля, и матч на "Гудисон Парк" был омрачен для Микеля травмой головы.



Мерино столкнулся в воздухе с защитником "ирисок" Джейком О'Брайеном, однако все обошлось, и 28-летний испанец сможет сыграть против "Реала" на следующей неделе.



"Он в порядке, я только что разговаривал с доктором. Он получил рассечение, поэтому в первом тайме у него довольно сильно шла кровь. Затем кровотечение возобновилось, но в целом он уже ничего не чувствовал", — приводит слова Артеты Evening Standard.