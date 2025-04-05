Артета: "Это никак не пенальти"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не согласился с назначением пенальти в ворота его команды против "Эвертона".

В субботу "Арсенал" сыграл с "Эвертоном" вничью 1:1, ответный гол пропустив в начале второго тайма с пенальти, назначенного за фол Майлса Льюис-Скелли на Джеке Харрисоне.



Изучив этот эпизод, во время своей пресс-конференции Артета выразил уверенность, что Льюис-Скелли не нарушал правила и что рефери Даррен Инглэнд с системой VAR ошиблись.



"Рефери решил назначить пенальти, и это изменило ход матча. Я здесь, чтобы высказывать свое мнение, и после просмотра 15 повторов я убежден, что это никак не пенальти".



"Потому что, если это пенальти, тогда О'Брайена следовало удалить (за фол на Мерино), и "Эвертону" пришлось бы играть вдесятером".



"Затем мы вновь доминировали в игре. Нам не удавалось толком взвинтить темп, потому что игра была рваной, и во многом виноваты в этом мы сами, потому что мы совершали необязательные фолы".



"Мы имели два больших момента вырвать победу, и мы не использовали их, поэтому мы вынуждены смириться с очком".



"Думаю, мы заслуживали больше, но что поделать. Это сложное место для выездов".



"Думаю, мы ничего не позволили им создать, и это настоящий позитив. Мы вели 1:0, имели большие моменты, врывались на свободное пространство, но не завершали свои комбинации", — цитирует Артету Evening Standard.



