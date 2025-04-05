"Сити" поставит статую в честь Де Брюйне

"Манчестер Сити" собирается поставить статую в честь своего полузащитника Кевина Де Брюйне.

Накануне было объявлено, что Де Брюйне покидает "Сити" после 10 лет выступлений за клуб с "Этихад".



33-летний стал настоящей легендой не только "Сити", но и всей Премьер-Лиги, где он является вторым лучшим ассистентом всех времен.



Вместе с "Сити" Де Брюйне завоевал 16 трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, и "горожане" собираются увековечить память о Кевине с помощью статуи.



Как сообщает Daily Mail, статуя Де Брюйне будет установлена близ "Этихад", рядом с фигурами бывших партнеров Кевина по команде в лице Венсана Компани, Давида Сильвы и Серхио Агуэро.