"Арсенал" потерял два очка с "Эвертоном"

Илиман Ндиайе "Арсенал" потерял два очка в гостях у "Эвертона", ничьей 1:1 приблизив чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Наставник "ирисок" Дэвид Мойес освежил стартовый состав своей команды с помощью Натана Паттерсона, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе, которые заменили Виталия Миколенко, Джеймса Гарнера и Карлоса Алькараса.

Относительно дерби с "Фулхэмом" в старте у "канониров" вышли Якуб Кивер, Бен Уайт, Жоржиньо, Леандро Троссард и Рахим Стерлинг, заменив Габриэля Магальяэса, Юрриена Тимбера, Томаса Партея, Мартина Эдегора и Габриэля Мартинелли.

В начале матча "Эвертон" смотрелся вполне по-хозяйски, совершив несколько неплохих подходов к воротам Давида Райи, но реальных угроз не создал.

"Арсенал" молчал до 34-й минуты, когда смог провести результативную контратаку. Стерлинг протащил мяч вперед и отдал на Леандро Троссарда, который проник в штрафную по левому краю и пробил низом — 0:1.

До перерыва ничего интересного не произошло, а второй тайм начался с того, что Майлс Льюис-Скелли в своей штрафной придержал Джека Харрисона. Ндиайде четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Такое развитие событий стало неожиданностью для "канониров", но постепенно подопечные Микеля Артеты пришли в себя и стали оказывать давление.

Реально вырвать победу для гостей мог только Троссард, но его удар на 77-й минуте был великолепно отражен Джорданом Пикфордом.

Выбором состава на этот матч Микель Артета показал, что хочет поберечь ведущих игроков перед битвой "Реала" в Лиге Чемпионов. Это нашло отражение на результате, и потеря "канонирами" двух очков приблизила чемпионство "Ливерпуля".

"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 16:35

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 05.04.2025 16:48 # lahmatyj
    Максимально уебанская игра от заднеприводных. Игроки в основном классом выше, чем у эве, потому и смогли хотя б ничью зацепить. Если летом нормально не усилятся, то все более-менее толковые игроки побегут с этой помойки.

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  2. narcot 05.04.2025 16:43 # narcot
    пидорнаааал

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  3. superglor 05.04.2025 16:41 # superglor
    Ливерпуль! Чемпионы!

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  4. high-malvern 05.04.2025 16:41 # high-malvern
    Льюис-Скелли чисто паренек с замашками чернокожих из гетто. Даже в академии Арсенала его не смогли переобучить от хамской игры. Может он просто не обучаем?

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  5. thegodfather 05.04.2025 16:38 # thegodfather
    Арсосал атсасал па полнай

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  6. charmk 05.04.2025 16:36 # charmk
    левее пенальти придумать тяжело

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  7. redstyle 05.04.2025 16:35 # redstyle
    Все идёт к тому что Челси и Арсенал будут строить коридор для Чемпиона!

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