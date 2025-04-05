"Арсенал" потерял два очка с "Эвертоном"

"Арсенал" потерял два очка в гостях у "Эвертона", ничьей 1:1 приблизив чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Наставник "ирисок" Дэвид Мойес освежил стартовый состав своей команды с помощью Натана Паттерсона, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе, которые заменили Виталия Миколенко, Джеймса Гарнера и Карлоса Алькараса.



Относительно дерби с "Фулхэмом" в старте у "канониров" вышли Якуб Кивер, Бен Уайт, Жоржиньо, Леандро Троссард и Рахим Стерлинг, заменив Габриэля Магальяэса, Юрриена Тимбера, Томаса Партея, Мартина Эдегора и Габриэля Мартинелли.



В начале матча "Эвертон" смотрелся вполне по-хозяйски, совершив несколько неплохих подходов к воротам Давида Райи, но реальных угроз не создал.



"Арсенал" молчал до 34-й минуты, когда смог провести результативную контратаку. Стерлинг протащил мяч вперед и отдал на Леандро Троссарда, который проник в штрафную по левому краю и пробил низом — 0:1.



До перерыва ничего интересного не произошло, а второй тайм начался с того, что Майлс Льюис-Скелли в своей штрафной придержал Джека Харрисона. Ндиайде четко реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Такое развитие событий стало неожиданностью для "канониров", но постепенно подопечные Микеля Артеты пришли в себя и стали оказывать давление.



Реально вырвать победу для гостей мог только Троссард, но его удар на 77-й минуте был великолепно отражен Джорданом Пикфордом.



Выбором состава на этот матч Микель Артета показал, что хочет поберечь ведущих игроков перед битвой "Реала" в Лиге Чемпионов. Это нашло отражение на результате, и потеря "канонирами" двух очков приблизила чемпионство "Ливерпуля".



"Эвертон" — "Арсенал". Отчет о матче