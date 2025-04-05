Каррагер считает, что "Ливерпуль" нуждается в шести приобретениях

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно совершить шесть приобретений грядущим летом.

В данный момент "Ливерпуль" находится в считанных победах от того, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги. Однако Каррагер не думает, что главный тренер "красных" Арне Слот может ограничиться точечными приобретениями летом, чтобы развить этот успех в следующем сезоне.



"Обычно, когда команда выигрывает лигу, ты ожидаешь от нее одно-два больших приобретения, чтобы продолжить в том же духе".



"Честно говоря, когда смотришь на состав Слота, возникает ощущение, что ему нужно совершить сразу шесть приобретений летом. Обычно так говорят о команде, которая не оправдывает ожиданий или нуждается в перестройке. Усиление требуется независимо от того, останутся ли трое звездных игроков с истекающими контрактами".



"Приобретения нужны больше для улучшения состава, нежели для замены тех, кто вдохновил "Ливерпуль" на лидерство в этом сезоне", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.



Также Каррагер называет конкретные позиции, которые нуждаются в усилении. По мнению Джейми, "Ливерпуль" должен купить левого защитника, центрального защитника, опорника, плеймейкера и двух нападающих.