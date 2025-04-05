Каррагер считает, что "Ливерпуль" нуждается в шести приобретениях

Джейми Каррагер Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно совершить шесть приобретений грядущим летом.

В данный момент "Ливерпуль" находится в считанных победах от того, чтобы завоевать титул Премьер-Лиги. Однако Каррагер не думает, что главный тренер "красных" Арне Слот может ограничиться точечными приобретениями летом, чтобы развить этот успех в следующем сезоне.

"Обычно, когда команда выигрывает лигу, ты ожидаешь от нее одно-два больших приобретения, чтобы продолжить в том же духе".

"Честно говоря, когда смотришь на состав Слота, возникает ощущение, что ему нужно совершить сразу шесть приобретений летом. Обычно так говорят о команде, которая не оправдывает ожиданий или нуждается в перестройке. Усиление требуется независимо от того, останутся ли трое звездных игроков с истекающими контрактами".

"Приобретения нужны больше для улучшения состава, нежели для замены тех, кто вдохновил "Ливерпуль" на лидерство в этом сезоне", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

Также Каррагер называет конкретные позиции, которые нуждаются в усилении. По мнению Джейми, "Ливерпуль" должен купить левого защитника, центрального защитника, опорника, плеймейкера и двух нападающих.


Метки Каррагер, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. goya 05.04.2025 16:28 # goya
    В следующем году Ливер будет лишь за попадание в ЛЧ бороться, не более

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  2. redstyle 05.04.2025 16:14 # redstyle
    Да полюбому, сколько уже сэкономили до этого

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