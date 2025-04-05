"Ливерпуль", "Арсенал" и МЮ следят за Семеньо

Антуан Семеньо "Ливерпуль", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" внимательно отслеживают прогресс нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Все три перечисленных гранда Премьер-Лиги находятся в поисках флангового нападающего в преддверии летнего трансферного окна.

Как и свои партнеры по "Борнмуту" в лице Дина Хейсена и Милоша Керкеза, Семеньо заслужил высокие оценки своей игрой в этом сезоне, в котором Антуан забил семь голов в 28 матчах.

По информации The Independent, Семеньо осведомлен об интересе к своей персоне и уже обдумывает свой следующий карьерный шаг.

Ожидается, что "Борнмут" попросит около 50 миллионов фунтов за 25-летнего игрока сборной Ганы.


Метки Арсенал, Борнмут, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Семеньо

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 15:00

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