УЕФА оштрафует "Челси" за нарушение правил ФФП

УЕФА накажет "Челси" денежным штрафом за нарушение правил финансового фейр-плей.

В своем свежем финансовом отчете "Челси" сообщил, что в прошлом сезоне продал женскую команду своей родительской компании BlueCo примерно за 200 миллионов фунтов, годом ранее аналогичным образом поступив с двумя отелями при "Стэмфорд Бридж".



И если Премьер-Лига не увидела в этом ничего криминального, лишь попросив "Челси" подтвердить, что такие сделки были проведены по рыночной стоимости, то УЕФА отказался их учитывать в качестве доходов клуба.



По информации The Times, "Челси" уже договаривается с УЕФА о наказании. Штраф и план трат являются наиболее вероятным исходом.



Ожидается, что свой окончательный вердикт УЕФА вынесет в мае. Но если в будущем "Челси" вновь нарушит правила ФФП, речь будет идти уже об исключении "синих" из еврокубков.