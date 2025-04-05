УЕФА оштрафует "Челси" за нарушение правил ФФП

Челси УЕФА накажет "Челси" денежным штрафом за нарушение правил финансового фейр-плей.

В своем свежем финансовом отчете "Челси" сообщил, что в прошлом сезоне продал женскую команду своей родительской компании BlueCo примерно за 200 миллионов фунтов, годом ранее аналогичным образом поступив с двумя отелями при "Стэмфорд Бридж".

И если Премьер-Лига не увидела в этом ничего криминального, лишь попросив "Челси" подтвердить, что такие сделки были проведены по рыночной стоимости, то УЕФА отказался их учитывать в качестве доходов клуба.

По информации The Times, "Челси" уже договаривается с УЕФА о наказании. Штраф и план трат являются наиболее вероятным исходом.

Ожидается, что свой окончательный вердикт УЕФА вынесет в мае. Но если в будущем "Челси" вновь нарушит правила ФФП, речь будет идти уже об исключении "синих" из еврокубков.


Метки УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 14:00

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  1. arsenverim 05.04.2025 14:13 # arsenverim
    толку от этих штрафов
    надо просто очки отбирать и из турниров исключать

    (ответить)

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