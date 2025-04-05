"Спортинг" готов отпустить Дьекереша по сниженной цене

Лиссабонский "Спортинг" готов отпустить нападающего Виктора Дьекереша по цене ниже, нежели прописанные в контракте отступные.

Своей игрой за "Спортинг" Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе. Виктор забил 85 голов и отдал 26 результативных передач в 92 матчах после перехода из "Ковентри" в 2023 году.



Этими успехами Дьекереш привлек внимание европейских грандов, включая "Арсенал", чей новый спортивный директор Андреа Берта, по слухам, рассматривает Виктора целью номер один среди нападающих.



Контракт Дьекереша предусматривает отступные в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов), однако в Лиссабоне понимают, что для Виктора, которому в июне исполнится 27, это последний шанс уйти в топ-клуб.



Поэтому "Спортинг" готов добровольно снизить цену за Дьекереша примерно до 70 млн. евро (60 млн. фунтов), сообщает The Athletic.