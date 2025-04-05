Ширер сделал признание насчет завоевания "Ньюкаслом" Кубка Лиги

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер заявил, что возможное чемпионство "сорок" в Премьер-Лиге не сравнится по эмоциям с завоеванием Кубка Лиги.

16 марта "Ньюкасл" обыграл "Ливерпуль" в финале Кубка Лиги (1:2) и завоевал свой первый трофей на внутренней арене с 1955 года.



В прошлый уикенд "Ньюкасл" провел праздничный парад на открытом автобусе в честь этого достижения, произведя неизгладимое впечатление на Ширера.



"Мне навсегда запомнится момент, когда я вышел на сцену и увидел перед собой 150,000 людей, которые одеты в черно-белые футболки и скандируют мое имя".



"Это был просто невероятный и столь особенный момент. Я сказал себе, что должен быть здесь как фанат, раз не смог выиграть трофей сам. Я был на финале пару недель назад, и я был на параде".



"Я скажу одну вещь. Если "Ньюкаслу" посчастливится выиграть другие трофеи по примеру "Челси" или "Манчестер Сити", я не могу представить, что это будет так же хорошо, как в данном случае, учитывая все это волнение и столь долгое ожидание".



"Парад, матч и все остальное... Лучше я и представить себе не могу. Это просто город, поддерживающий один клуб, и мы любим наш футбол. Мы жаждали успеха так много лет. Думаю, мы просто испытали облегчение от того, что, наконец, пересекли эту черту", — цитирует Ширера Daily Mirror.