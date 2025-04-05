Кэмпбелл предупредил "Арсенал" насчет Салиба

Экс-игрок "Арсенала" Сол Кэмпбелл предупредил, что новый контракт защитника Вильяма Салиба будет зависеть от того, как "канониры" проведут летнее трансферное окно.

От действующего контракта Салиба остается два года, и в прессе уже давно ходят слухи, что "Реал" рассматривает Вильяма своей большой целью на летнее окно.



По мнению Кэмпбелла, "Арсенал" может убедить 24-летнего француза остаться только одним способом — продемонстрировав свои амбиции на трансферном рынке.



"Учитывая положение "Арсенала" прямо сейчас и то, где они хотят быть, им нужно постараться склонить Салиба к новому контракту как можно скорее".



"Он посмотрит, какого рода игроков "Арсенал" пригласит. Надеюсь, он подумает: "Хорошо, теперь у меня есть помощь впереди и в других зонах, и я с радостью подпишу новый контракт".



"Но "Арсенал" должен потрудиться, чтобы это случилось. Именно таким образом вы должны убеждать игроков остаться. Они должны увидеть, что вы сделали в трансферное окно, и захотеть подписать новый контракт", — цитирует Кэмпбелла Evening Standard.