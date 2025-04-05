Хау не считает Исака травматичным игроком

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отверг предположения, что его нападающий Александер Исак является склонным к травмам игроком.

Исак проводит великолепный сезон, забив 20 голов в Премьер-Лиге и завоевав с "Ньюкаслом" Кубок Лиги, но если что и может насторожить заинтересованные в Александере клубы, то это проблемы игрока со здоровьем.



Например, в матче против "Брентфорда" посреди недели у Исака обострились проблемы с пахом, однако Хау совершенно не считает, что его подопечный склонен к травмам.



"Посмотрите на мою статистику, вот уж кто был подверженным травмам игроком".



"Алекс определенно не такой. У него были проблемы с паховой областью, которые время от времени давали о себе знать. Они обострились как раз перед тем, как мы сыграли с "Ливерпулем" (в феврале), но в остальном он был порядке и мог играть, действительно хорошо сыграв в кубковом финале в прошлом месяце".



"По какой-то причине это снова дало о себе знать прямо перед "Брентфордом". Но это незначительная проблема, которая довольно быстро уйдет".



"Существует миф, что, если вы будете тренироваться в легком режиме и не напрягаться, то каждый будет готов к субботе. На самом деле наоборот — ты должен работать со своими игроками и делать их прочнее".



"Чтобы во время матчей они могли исполнить то, что нужно, и сделать это без проблем. Для этого нужно регулярно выходить на тренировочное поле. Игроки, которые не тренируются регулярно, становятся проблемными игроками".



"Алекс тренируется регулярно. Он доступен, выполняет свою работу и тренируется очень хорошо. Это отражается на его игре", — цитирует Хау Daily Mail.