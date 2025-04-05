Артета ожидает, что "Арсенал" будет покупать летом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что летние приобретения являются единственным решением, чтобы справиться в возрастающей плотностью календаря.

Этот сезон "Арсенал" завершает без травмированных Габриэля Магальяэса, Кая Хаверца и Габриэля Жезуса. Ранее в лазарете "канониров" оказывались другие игроки, включая Бена Уайта, Мартина Эдегора и Букайо Сака.



Поэтому, готовясь к следующему сезону, Артета собирается увеличить глубину своего состава.



"Когда вы требуете от игроков играть больше матчей в большем количестве соревнований, с большим количеством путешествий и большей интенсивностью, то логично, что единственное решение — иметь больше игроков".



"Я не вижу никакого другого решения. Нам сложно планировать, потому что некоторые игроки начнут сезон после хирургического вмешательства, и это всегда вызывает вопросы".



"Это назревало некоторое время. Факт в том, что летом всегда есть соревнования, а затем будет Кубок Африки. Этим летом также будет клубный Чемпионат Мира, поэтому календарь становится только плотнее".



"Каждый месяц является интенсивным, сложность и давление только растут. Мы должны очень ясно понимать, что у возможностей игроков есть определенные лимиты", — цитирует Артету Sky Sports.