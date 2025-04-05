Артета ожидает, что "Арсенал" будет покупать летом
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что летние приобретения являются единственным решением, чтобы справиться в возрастающей плотностью календаря.
Этот сезон "Арсенал" завершает без травмированных Габриэля Магальяэса, Кая Хаверца и Габриэля Жезуса. Ранее в лазарете "канониров" оказывались другие игроки, включая Бена Уайта, Мартина Эдегора и Букайо Сака.
Поэтому, готовясь к следующему сезону, Артета собирается увеличить глубину своего состава.
"Когда вы требуете от игроков играть больше матчей в большем количестве соревнований, с большим количеством путешествий и большей интенсивностью, то логично, что единственное решение — иметь больше игроков".
"Я не вижу никакого другого решения. Нам сложно планировать, потому что некоторые игроки начнут сезон после хирургического вмешательства, и это всегда вызывает вопросы".
"Это назревало некоторое время. Факт в том, что летом всегда есть соревнования, а затем будет Кубок Африки. Этим летом также будет клубный Чемпионат Мира, поэтому календарь становится только плотнее".
"Каждый месяц является интенсивным, сложность и давление только растут. Мы должны очень ясно понимать, что у возможностей игроков есть определенные лимиты", — цитирует Артету Sky Sports.
05.04.2025 09:00
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