Рэднапп считает, что Постекоглу будет уволен из "Тоттенхэма", если не выиграет Лигу Европы
Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что судьба главного тренера "шпор" Ангеи Постекоглу зависит от Лиги Европы.
В минувший четверг "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:0, оформив свое 16-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.
Рэднапп убежден, что такие результаты никуда не годятся, и спасти Постекоглу может только завоевание трофея Лиги Европы, где в 1/4 финала "Тоттенхэм" сыграет против "Айнтрахта".
"Я не думаю, что он до сих пор был бы их тренером, если бы они не оставались в Европе. Настолько они плохи".
"Он знает, что на кону. В клубе вроде "Тоттенхэма" нельзя проигрывать 16 матчей за сезон. Да, у них были травмы, но это все равно недостаточно хорошо".
"Он обязан выиграть Лигу Европы. Если они это сделают, то войдут в историю. Если нет, они станут историей. Это все или ничего для Анге Постекоглу. Они способны, потому что у них есть игроки для этого, но им нужен правильный дух", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
05.04.2025 08:00
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