Рэднапп считает, что Постекоглу будет уволен из "Тоттенхэма", если не выиграет Лигу Европы

Анге Постекоглу Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что судьба главного тренера "шпор" Ангеи Постекоглу зависит от Лиги Европы.

В минувший четверг "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:0, оформив свое 16-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.

Рэднапп убежден, что такие результаты никуда не годятся, и спасти Постекоглу может только завоевание трофея Лиги Европы, где в 1/4 финала "Тоттенхэм" сыграет против "Айнтрахта".

"Я не думаю, что он до сих пор был бы их тренером, если бы они не оставались в Европе. Настолько они плохи".

"Он знает, что на кону. В клубе вроде "Тоттенхэма" нельзя проигрывать 16 матчей за сезон. Да, у них были травмы, но это все равно недостаточно хорошо".

"Он обязан выиграть Лигу Европы. Если они это сделают, то войдут в историю. Если нет, они станут историей. Это все или ничего для Анге Постекоглу. Они способны, потому что у них есть игроки для этого, но им нужен правильный дух", — сообщил Рэднапп Sky Sports.


Метки Лига Европы, Постекоглу, Рэднапп, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.04.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 126



Поиск: