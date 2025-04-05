Аморим: "Я больше сосредоточен на наших проблемах"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его больше волнуют проблемы собственной команды, нежели "Манчестер Сити".

В ближайшее воскресенье Аморим проведет свое первое домашнее дерби Манчестера, в декабре одержав победу 1:2 над своими соседями на "Этихад".



Тот успех случился в разгар неудачного для "Сити" периода, когда "горожане" выиграли лишь один из 13 матчей во всех соревнованиях.



Аморим чувствует, что "Сити" прибавил с тех пор, однако Рубен предпочитает думать об игре "Юнайтед".



"Я больше сосредоточен на наших проблемах. Наши проблемы больше, чем у "Манчестер Сити".



"У них был свой неудачный период, но они прибавили. Они могут играть по-разному, поэтому сложно понять, каким образом они собираются противостоять нам".



"Они обладают, возможно, лучшим тренером в мире, у них игроки тор-уровня, так что это будет сложный матч. Но я больше сосредоточен на улучшении своей команды, нежели на улучшениях "Манчестер Сити", — цитирует Аморима Sky Sports.