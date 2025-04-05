"Арсенал" больше не претендует на Исака

"Арсенал" вышел из числа претендентов на нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Исак забил 20 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, а в прошлом месяце помог "Ньюкаслу" завоевать Кубок Лиги, поэтому 25-летний швед выглядит лакомой целью для грандов Премьер-Лиги.



Исак считался нападающим мечты для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, однако "Ньюкасл" готов попросить за своего бомбардира около 150 миллионов фунтов.



Новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта давно следит за Исаком, которого он хотел пригласить еще в свой бывший клуб "Атлетико", когда Александер выступал за "Реал Сосьедад".



По информации The Chronicle, Берта, Артета и прочие боссы "Арсенала" сошлись на том, что Исак является недостижимой целью.



Теперь "Арсенал" сосредоточен на нападающем "Спортинга" Викторе Дьекереше, который летом будет доступен для трансфера за 59 млн. фунтов.