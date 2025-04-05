31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 5 апреля, пятью поединками стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — АРСЕНАЛ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Поражение 1:0 в дерби против "Ливерпуля" посреди недели прервало беспроигрышную серию "Эвертона" из девяти матчей в Премьер-Лиге. "Арсенал" не проиграл ни одного поединка в этой кампании английского первенства, если забивал первым (14 побед, 5 ничьих). В декабре "ириски" добыли безголевую ничью на поле "канониров".



После четырех месяцев отсутствия с травмой колена за "Эвертон" может сыграть вингер Дуайт Макнил, но Орель Мангаля, Йеспер Линдстрем и Доминик Калверт-Левин остаются в лазарете.



Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс получил травму задней поверхности бедра и в этом сезоне уже не сыграет. Могут вернуться в строй Бен Уайт и Юрриен Тимбер, но Риккардо Калафьори нужно больше времени.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 17:00



Все три последних матча Премьер-Лиги, начинавшихся в 15:00 по местному времени в субботу, "Кристал Пэлас" выиграл без единого пропущенного гола. "Брайтон" потерпел только одно поражение в восьми последних выездных поединках чемпионата — 7:0 от "Ноттингем Форест (3 победы, 4 ничьи). Все пять последних встреч "орлов" и "чаек" на "Селхерст Парк" завершились с одинаковым счетом 1:1.



Защитник "Пэлас" Крис Ричардс не успевает залечить икроножную мышцу к субботе. Чади Риад и Шейк Дукуре по-прежнему травмированы. Уилл Хьюз возвращается после дисквалификации.



Капитан "Брайтона" Льюис Данк оправился поле травмы ребра и уже сыграл в минувшую среду.



ИПСВИЧ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



Единственную победу и единственный "клин-шит" дома в этом сезоне Премьер-Лиги "Ипсвич" оформил 30 декабря, когда одолел "Челси" (2:0). С начала февраля "Вулверхэмптон" набрал 13 очков в чемпионате — только у "Ливерпуля" (20) и "Арсенала" (14) больше за этот период. Предыдущий раз "трактористы" принимали на своем поле "волков" в рамках высшего дивизиона в декабре 1983, одержав победу 3:1.



"Ипсвич" устроит фитнес-тесты ряду игроков, включая Лифа Дэвиса и Омари Хатчинсона. Аро Мурич, Уэс Бернс, Чидози Огбене и Сэмми Смодич все еще травмированы.



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья будет отбывать заключительный из четырех матчей своей дисквалификации.



ВЕСТ ХЭМ — БОРНМУТ 17:00



"Вест Хэм" проиграл три из четырех последних домашних матчей в Премьер-Лиге, ни разу не забив во всех трех поражениях. "Борнмут" не знает побед уже четыре поединка чемпионата кряду (1 ничья, 4 поражения). "Молотобойцы" ни разу не уступили в восьми последних встречах с "вишенками" во всех соревнованиях (4 победы, 4 ничьи).



Защитник "Вест Хэма" Жан-Клер Тодибо должен вернуться после болезни. Поправил свое здоровье и Мохаммед Кудус.



Полузащитник "Борнмута" Райан Кристи не сыграет из-за проблем с пахом. Минимальные шансы вернуться к субботе имеет Джастин Клюйверт. Отсутствующий с ноября Хулиан Араухо залечил заднюю поверхность бедра.



АСТОН ВИЛЛА — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" одержала шесть победу кряду во всех соревнованиях — впервые с 2019 года. "Ноттингем Форест" забивал первым в 23 из своих 30 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги — минимум на три раза больше, чем кто-либо еще. "Вилланы" не проиграли ни одной из восьми последних домашних встреч с "лесниками" в чемпионате (5 побед, 3 ничьи).



"Вилла" отложит на последний момент решение по вингеру Леону Бэйли. Росс Баркли возобновил тренировки.



"Форест" нужно оценить состояние нападающего Криса Вуда. Ола Айна не выйдет на поле из-за проблем с икроножной мышцей. Каллум Хадсон-Одои возвращается после того, как пропустил победу над "Манчестер Юнайтед" из-за причин личного характера.