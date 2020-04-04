Осимхен собрался в "Челси"

Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен собирается перейти в "Челси" грядущим летом.

Осимхен едва не перешел в "Челси" еще прошлым летом, но "синим" не хватило времени, чтобы успеть до дедлайна договориться с "Наполи", который в итоге отправил Виктора в аренду в "Галатасарай".



Осимхен великолепно проявляет себя в "Галатасарае". Забив 28 голов и отдав пять результативных передач в 32 матчах, 26-летний нигериец подтвердил свою репутацию одного из лучших нападающих в мировом футболе.



"Челси" все еще находится в поисках бомбардира, и Football Transfers в эксклюзивном материале утверждает, что лондонский клуб готов возобновить свой интерес к Осимхену.



Сам Осимхен за прошедший год также не растерял интерес к переходу в "Челси". Несмотря на обилие прочих вариантов, Виктор предпочитает "синих".