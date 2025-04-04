"Арсенал" не вернется за Уоткинсом

"Арсенал" не будет возобновлять свой интерес к нападающему "Астон Виллы" Олли Уоткинсу.

Уоткинс был целью "Арсенала" в зимнее трансферное окно. Канониры" предлагали за Олли 45 миллионов фунтов, хотя некоторые источники сообщали о 60 млн. фунтов.



Однако "Вилла", продолжая борьбу в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов, оказалась не готова лишиться еще и Уоткинса после того, как согласилась отпустить Джона Дурана в "Аль-Наср" за 71 млн. фунтов.



И хотя Уоткинс с детства болеет за "Арсенал", шанс исполнить свою мечту Олли упустил, потому что интерес "канониров" к 29-летнему англичанину охладел.



Как сообщает Sky Sports, в преддверии летнего окна "Арсенал" сосредоточен на более молодых нападающих — вроде Александера Исака из "Ньюкасла", Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", Виктора Дьекереша из "Спортинга", Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".