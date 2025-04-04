Мареска: "Теперь Фернандес совершенно по-другому понимает игру"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его полузащитник Энцо Фернандес значительно улучшил свое понимание игры в этом сезоне.

Накануне Фернандес своим голом принес "Челси" победу 1:0 над "Тоттенхэмом", совершив свое 10-е результативное действие в этом сезоне Премьер-Лиги, и Мареска воспринимает это как следствие тактического прогресса 24-летнего аргентинца.



"С момента, как мы начали, Энцо значительно прибавил. Теперь он совершенно по-другому понимает игру".



"Он знает, где ему нужно оставаться, и он знает, куда ему нужно подключаться в штрафной. Думаю, большинство своих голов в этом сезоне он забил, потому что находился в правильном положении, и он делает это даже в своей сборной".



"Этот гол был более-менее похож, поэтому мы довольны тем, как Энцо прибавляет", — цитирует Мареску Sky Sports.