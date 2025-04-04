Уайт и Тимбер возвращаются в строй
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитники Бен Уайт и Юрриен Тимбер возвращаются в строй.
Накануне "Арсенал" объявил, что защитник Габриэль Магальяэс нуждается в операции на задней поверхности бедра и в остатке сезона уже не сыграет.
В лазарете "Арсенала" также остаются Риккардо Калафьори и Такехиро Томиясу, однако Уайт и Тимбер свои проблемы уже решили.
Даже если Бен и Юрриен не наберут форму к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в субботу, то смогут сыграть против "Реала" в Лиге Чемпионов на следующей неделе.
"Было тяжело переварить потерю Габи. Несомненно, это большая потеря, и Риккардо тоже отсутствует. За последнюю неделю мы лишились четырех игроков, и справиться с этим, разумеется, будет непросто, но давайте посмотрим, как Бен и Юрриен будут чувствовать себя завтра. Есть шанс, что они будут доступны".
"Нам нужно находить решения и продолжать сражаться, как мы это делаем. Это красивая часть сезона, и нам нужно реагировать на обстоятельства. Это означает, что другие игроки будут иметь возможности сыграть", — цитирует Артету The Independent.
04.04.2025 20:00
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