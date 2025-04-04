Аморим: "Мы спешим завоевать титул"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что он "спешит" сделать свою команду претендентом на титул Премьер-Лиги.

В феврале появились слухи, что руководство "Юнайтед" хочет завоевать титул Премьер-Лиги к 2028 году, когда клуб с "Олд Траффорд" отметит свое 150-летие.



Однако Аморим надеется достичь успеха раньше, ожидая увидеть значительный прогресс своей команды уже в следующем сезоне.



"Я все понимаю, но я не наивен. Я не думаю, что нам нужно много лет, чтобы стать претендентом. Я не могу мыслить таким образом, я не могу представлять это таким образом, я не такой. Поэтому я подвергаю себя давлению".



"Я знаю, что мы не будет главным претендентом в следующий год или два. Мы меняем многое внутри клуба, и мы знаем, что это потребует много времени, но я все равно не буду говорить, что мне нужно много лет".



"Наша цель — следующий год. Я не говорю, что мы выиграем титул в следующем году, я не сошел с ума".



"Я лишь говорю, что не хочу эти разговоры о том, что нам нужно много лет и давайте успокоимся. Нет, мы спешим. Мы много страдаем, чтобы в следующем году стать гораздо лучше".



"Я не хочу быть парнем, который сидит здесь и говорит, что нам нужно много времени. Я не буду таким тренером".



"Нам нужно многое сделать, чтобы настичь команды, которые уже сформированы и которые снова прибавят в следующем сезоне. Я хочу сосредоточиться на наших сильных качествах и затем постараться с помощью клуба привести одного-двух больших игроков".



"Я не могу позволить говорить себе о трех годах. Для меня это так, что мы начнем со следующего сезона. Нам нужно значительно прибавить, потому что это огромный клуб, и я хочу подвергать этому давлению себя и каждого здесь", — цитирует Аморима Sky Sports.