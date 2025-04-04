Гвардиола: "Де Брюйне — один из величайших игроков Премьер-Лиги"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал своего полузащитника Кевина Де Брюйне одним из величайших игроков в истории Премьер-Лиги.

Ранее днем было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" по окончании своего контракта грядущим летом.



За 10 лет на "Этихад" Де Брюйне добился огромных успехов, завоевав 16 трофеев, и Гвардиола ставит Кевина в один ряд с другими легендами "Сити".



"Это грустный день, но также и счастливый день из-за того факта, что мне посчастливилось прожить это время вместе с ним и насладиться тем, что он давал нам, всем нам. Он был так человечен и сыграл такую роль в нашем успехе в последние 10 лет. Конечно, часть нас уходит. Как и когда уходили Венсан (Компани) или Серхио (Агуэро), игроки с достижениями".



"Он — один из лучших в этой стране. Я должен был осторожен из уважения к тем игрокам, которые играли невероятные роли у меня, но нет сомнений, что он — один из величайших".



"Двери здесь открыты для него до конца его жизни. Он является частью этой семьи, этого клуба", — цитирует Гвардиолу BBC.