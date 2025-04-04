Фернандеш и Эшпириту Санту — лучшие в Премьер-Лиге в марте
Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам марта.
В последние недели Фернандеш демонстрирует устрашающую форму, начав март в Премьер-Лиге с результативного штрафного удара против "Арсенала" (1:1).
Затем 30-летний португалец помог "Юнайтед" разгромить "Лестер" со счетом 0:3, забив еще один гол и отдав две результативные передачи.
Фернандеш признается Игроком Месяца пятый раз в своей карьере, но все четыре предыдущие награды он получил в 2020 году.
Конкурентами Фернандеша в январе были Жан-Рикнер Бельгард, Энтони Эланга, Никола Миленкович, Деклан Райс и Ян Пол Ван Хекке.
А тренерская награда досталась соотечественнику Фернандеша в лице Эшпириту Санту, чей "Форест" продолжает продвигаться к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.
В марте подопечные Нуну одержали победу над "Манчестер Сити" (1:0), а также взяли три очка против "Ипсвича" (2:4), что позволило им укрепиться на третьем месте.
Теперь у Нуну уже семь наград как Тренеру Месяца — столько же у Микеля Артеты и Рафаэля Бенитеса.
Помимо Нуну, на эту награду по итогам марта также претендовали Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" и Фабиан Хюрцелер из "Брайтона".
04.04.2025 17:00
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