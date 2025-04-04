"Сити" анонсировал расставание с Де Брюйне

"Манчестер Сити" объявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне покинет клуб в конце этого сезона.

Де Брюйне выступает за "Сити" после своего перехода из "Вольфсбурга" за 54.5 млн. фунтов в 2015 году. С тех пор Кевин забил 106 голов в 413 матчах за "горожан".



Год спустя в "Сити" прибыл главный тренер Хосеп Гвардиола, который помог Де Брюйне раскрыться в качестве одного из лучших игроков в мире.



33-летний бельгиец завоевал 16 трофеев с "Сити", включая шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов в 2023 году.



Де Брюйне также стал вторым лучшим ассистентом в Премьер-Лиге за все времена (118) — больше голевых передач только у Райана Гиггза (162).



В этом сезоне Де Брюйне отметился лишь 19 появлениями в стартовом составе "Сити", и стороны решили не продлевать свое сотрудничество.



Добавим, контракт Де Брюйне истекает в конце июня. Это означает, что Кевин может сыграть за "Сити" на групповом этапе клубного Чемпионата Мира, но не в плей-офф.