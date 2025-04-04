"Сити" анонсировал расставание с Де Брюйне
"Манчестер Сити" объявил, что полузащитник Кевин Де Брюйне покинет клуб в конце этого сезона.
Де Брюйне выступает за "Сити" после своего перехода из "Вольфсбурга" за 54.5 млн. фунтов в 2015 году. С тех пор Кевин забил 106 голов в 413 матчах за "горожан".
Год спустя в "Сити" прибыл главный тренер Хосеп Гвардиола, который помог Де Брюйне раскрыться в качестве одного из лучших игроков в мире.
33-летний бельгиец завоевал 16 трофеев с "Сити", включая шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов в 2023 году.
Де Брюйне также стал вторым лучшим ассистентом в Премьер-Лиге за все времена (118) — больше голевых передач только у Райана Гиггза (162).
В этом сезоне Де Брюйне отметился лишь 19 появлениями в стартовом составе "Сити", и стороны решили не продлевать свое сотрудничество.
Добавим, контракт Де Брюйне истекает в конце июня. Это означает, что Кевин может сыграть за "Сити" на групповом этапе клубного Чемпионата Мира, но не в плей-офф.
04.04.2025 16:00
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04.04.2025 14:48 #
halamadrid94
Ну что , пенсы , пока можете писать все что угодно до 35-го тура. Когда игроки шарамыгси сделают перед игрой чемпионский коридор триумфаторам , а потом во время самого матча по привычке откроют коридор для молниеносных атак ЛФК , назад пути не будет. На ваши
е6ла и так ссут по полной , но в тот день польется со всех шлюзов. Затопит весь фапл.
(ответить)
04.04.2025 14:54 #
amirhan-gurazhev
да ты уже заебал горечь, честное слово, ну подумаешь подорвали тебя несколько пенсов с твоими прогнозами, а на что ты рассчитывал, если за последние месяца 3-4 у тебя не зашло ни одного экспресса? ты сам привлёк внимание
Источник: http://fapl.ru/posts/114008/?c=1#c8037022
Самый прикол что он тут загонял, что зарабатывает дохуя на ставках, других нищими называл)) с этого еще более смешно
бля прогеры, напишите кто-нить плагин чтоб комменты юзера можно было найти старые, так не хватает
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Рыжий КОРОЛЬ, воспитанник величайшего ЧЕЛСИ!
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А ЧТО ТАМ В УКРАИНЕ?))))
В России начали блокировать пропуска в вузы, чтобы вручить студентам повестки
Подобный случай уже произошёл в РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве. Старшекурсникам заявили, что у них есть «долг перед армией», вручили повестки и направили в военкомат.
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Топовый АПЗ. В 3 раза лушче Лемпарда с Геральтом. По факту, наверное, лучший АПЗ в истории АПЛ
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когда халамадрид94 делится своим экспрессом, он анонсирует скорое расставание с деньгами...(
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Мамки с татками скакали на майдауне, а их дитки тикают с усраины.
https://t.me/sharanism/41709
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Ещё 30 лет не прошло, а я уже скучаю по титулу АПЛ... (С) Жыррардье
Источник: http://fapl.ru/users/griboedov/
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